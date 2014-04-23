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وزير الداخلية الأسبق: رصدنا اتصالات بين قيادات الإخوان وحماس أثناء الثورة

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وزير الداخلية الأسبق: رصدنا اتصالات بين قيادات الإخوان وحماس أثناء الثورة وزير الداخلية الأسبق: رصدنا اتصالات بين قيادات الإخوان وحماس أثناء الثورة

أكد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، أمام قاضى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، خلال الجلسة التى انعقدت اليوم الأربعاء، لنظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان، أنهم قاموا برصد عدد من الاتصالات بين شخص يدعى رمضان شلح، وذلك بشأن التنسيق معهم حول الهتافات بميدان التحرير، والمداخلات التى تتم من قيادات الجماعة، وأن هناك شخصا يدعى "وضاحى خنفر" هو المسئول عن فتح قنوات الاتصال مع قناة الجزيرة.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.

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