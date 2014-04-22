جلسة علنية للبنك الدولي لإعلان مبنى الركاب الجديد بمطار شرم الشيخ

قال الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات، ان مطار شرم الشيخ يعقد غدا الاربعاء، جلسة مناقشه علنية لإعلان مشروع إنشاء مبني الركاب الجديد على أن يراعي الشروط والظروف البيئية.

واضاف نصر ان الجلسة يشارك فيها خبراء من وزارة الكهرباء والبيئة والمطارات بالاضافة الى المستثمرين ورجال السياحة وكل المحيطين بالمبني والمعنيين بإنشائه وذلك كشرط أساسي لموافقة البنك الدولي على تمويل المشروع .

اوضح نصر فى تصريحات له ان البنك الدولي اشترط لتمويل مشروع مبني الركاب الجديد بشرم الشيخ ان يعقد جلسه مع جميع الأطراف لبحث الدراسة البيئة للمشروع من كل الجوانب بحيث يراعي جميع الأطراف الشروط والظروف البيئية.

كما اكد نصر ان هذه الجلسة تعتبر مؤشر قوي على موافقة البنك الدول على تمويل المشروع مشيرا الى ان كل الجهات المشاركة والمعنية بالمشروع وعلى رأسها الشركة المصرية للمطارات واستشاري المشروع سيقومون بتقديم تقرير في هذا الصدد .