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اغتيال 4 ضباط في اليمن مع استمرار الحملة ضد «القاعدة»

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اغتال مسلحون مجهولون 4 ضباط يمنيين في صنعاء، الإثنين والثلاثاء، في الوقت الذي تستمر فيه حملة كبيرة ضد تنظيم «القاعدة» في جنوب ووسط البلاد، بحسبما أفاد مصدر أمني.

وصباح الثلاثاء، قتل مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية العقيد عبدالرزاق الجبلي، وهو مسؤول التدريب في الشرطة العسكرية، وذلك بعيد خروجه من منزله على طريق مطار صنعاء، بحسبما أفاد المصدر الأمني.

وكان مصدر أمني آخر أشار إلى مقتل عقيد في المخابرات واصابة آخر بجروح في هجوم مشابه استهدفهما في الضاحية الشرقية لصنعاء، الإثنين.

إلا أن العقيد المصاب، وهو عبدالكريم العريج، توفي في وقت لاحق متأثرا بجروحه، بحسبما أفاد المصدر الأمني.

‘لى ذلك، قتل الضابط في أمن المطار فارس السويدي، مساء الإثنين، أمام المطار بأيدي مسلحين مجهولين، بحسب المصدر الأمني.

وتحمل هذه العمليات بصمات تنظيم «القاعدة».

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