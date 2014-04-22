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ضبط 37 مطلوبا من المحكوم عليهم .. وأحد العناصر المطلوبة فى شمال سيناء

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ضبط 37 مطلوبا من المحكوم عليهم .. وأحد العناصر المطلوبة فى شمال سيناء ضبط 37 مطلوبا من المحكوم عليهم .. وأحد العناصر المطلوبة فى شمال سيناء

فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة عند مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام .. تم ضبط 37 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. علاوة على ضبط أحد العناصر المطلوبة .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت اليوم الاثنين مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .. الى جانب تفتيش السيارات المارة والتأكد من شخصية مستقليها .

وأعلن مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء أن قوات الأمن ألقت القبض على 37 شخصا من الهاربين من تنفيذ أحكام .. علاوة على القاء القبض على أحد العناصر المطلوبة لدى أجهزة الأمن على خلفية الأحداث التى تشهدها سيناء عقب 3 يوليوالماضى .
> قاد الحملة اللواء على عزازى مساعد مدير الامن .. باشتراك عدد من الضباط والأفراد .. وكانت تحت اشراف اللواء سميح أحمد بشادى مدير الأمن .
> أ ش أ

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