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"آداب عين شمس": طالبنا الداخلية بعدم استخدام الغاز فترة الامتحانات

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"آداب عين شمس": طالبنا الداخلية بعدم استخدام الغاز فترة الامتحانات "آداب عين شمس": طالبنا الداخلية بعدم استخدام الغاز فترة الامتحانات

قال الدكتور عبد الرازق بركات عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس إن الدراسة ستنتهى بالكلية الأربعاء المقبل، لتبدأ أعمال الامتحانات 3 مايو المقبل، وتستمر حتى منتصف يونيو، لافتا إلى أن الفترة من 23 مايو حتى 31 من نفس الشهر إجازة رسمية بسبب فترة الانتخابات.

وأضاف عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جداول الأقسام المختلفة بالكلية تم طرحها على أن تبدأ الكلية الأسبوع المقبل تهيئة الأجواء لأعمال الامتحانات.

وأشار بركات، إلى أنه طلب من إدارة الجامعة مخاطبة الداخلية لعدم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع فى حالات الاشتباكات أيام فترة الامتحانات حتى لا يتعرض الطلاب لحالات اختناقات داخل اللجان، خاصة أن موقع الكلية فى مقدمة الحرم الجامعى، ويطل على الشارع الرئيسى بالخليفة المأمون، الذى يشهد أعمال العنف والاشتباكات.

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