MOIC تطلق حملة "صفر على اليمين" للتعريف بقضايا الأمة الإسلامية

أطلق نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامى MOIC بجامعة القاهرة، حملة "صفر على اليمين" لتعريف الشباب بقضايا وأزمات الأمة الإسلامية، وشملت الحملة تعريف طلاب الجامعة بالمشكلات التى يواجهها المسلمون بـ5 دول هى "فلسطين وسوريا وبورما والصومال وإفريقيا الوسطى".

ومن جانبها أشارت هند أحمد نائب رئيس النموذج عن اللجنة الأكاديمية إلى إن الهدف من الحملة غرس فكرة ضرورة الاهتمام بالأمة الإسلامية، وقالت "كل عام فى النموذج نهتم بفلسطين، لكن المسلمين فى باقى الدول لا تلاقى قضاياهم الاهتمام الكافى، ونحن فى مويك نهدف إحياء أمة إلى الاهتمام بكل المسلمين، عشان كده أطلقنا الحملة دى اللى هدفها تعرف الناس بمعاناة المسلمين ومشكلاتهم فى 5 دول عشان يكون فيه وعى إننا أمة واحدة".

وعن سبب اختيار اسم "صفر على اليمين" للحملة، قال وليد درويش نائب رئيس النموذج، فى تصريحات لمجلة خطوة، "المشكلة مش مشكلة عدد إنما مشكلة قيمة الناس ودورهم فى الحياة، فرغم أن عدد المسلمين يتجاوز مليار و600 مليون، لكنهم قليلو التأثير والقيمة، وهدفنا تحفيز الشباب ليكون لهم تأثيرهم"، وعن مدى تفاعل طلاب الجامعة مع الحملة، أوضح أنه فوجئ بمدى التفاعل الجيد رغم إحباطه فى البداية.

وقالت الطالبة راندا محسن بالفرقة الأولى بكلية التجارة، وعضو النموذج، إنهم شاركوا فى الحملة من خلال توعية زملائهم الطلاب بالجامعة بقضايا الأمة، بينما أشار الطالب كريم سعد إلى أنهم يتمنون من خلال الحملة أن يكونون ساهموا ولو بجزء بسيط فى تعريف الطلاب بقضايا الأمة.

وسعت الحملة من خلال تفاعلها مع طلاب الجامعة، إلى التعريف بالمعاناة التى يعانيها المسلمين فى إفريقيا الوسطى، وحالات القتل الجماعى والإجلاء من البلاد لهم، كما شرح أعضاء الحملة للطلاب أزمة المجاعة التى يعانيها المسلمون فى الصومال منذ سنوات، بالإضافة للمشكلات فى باقى دول العالم الإسلامى".

ويرى أعضاء مويك حسب الحملة التى أطلقوها، "أن الأمة ليست تنظيما سياسيا بقدر ما هى "الشعور" الذى يتكون لديك عندما ترى مصائب المسلمين فتحزن، وتنتفض غضبا وعندما ترى أفراحهم فتطرب لابتسامته".

ويقول أعضاء مويك "إن الأمة الإسلامية ليست أشخاصا بقدر ما هى فكرة ومنظومة شاملة للقيم، ولو كانت الأمة أشخاصا لماتت من أمد بعيد مثلما يموت الأشخاص، أن المسلم والسكون لا يجتمعان فهو دائم الحركة فى مجتمعه، ولهذا يقوم مويك هذا العام بالنهوض بتلك الفكرة وتوعية الشباب بأهمية أن نكون صفرا على اليمين، وأن تكون شخصا مؤثرا".