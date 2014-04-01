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البدرى فرغلى: قاضى التحقيقات أحال قضية سب "معيط" إلى النيابة العامة

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البدرى فرغلى: قاضى التحقيقات أحال قضية سب "معيط" إلى النيابة العامة البدرى فرغلى: قاضى التحقيقات أحال قضية سب "معيط" إلى النيابة العامة

أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن قاضى التحقيقات فى قضية سب محمد معيط مساعد وزير المالية الأسبق لم يحيل القضية إلى الجنايات، بل أحالها إلى النيابة العامة، مضيفا أن معيط يقوم باستغلال الإعلام لعدم كشفى الحقائق السبب ما يعيشه الملايين من أصحاب المعاشات من آلام ومشكلات.

وأضاف البدرى، فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أمس الاثنين، أن ما يحدث معه هو صراع من أجل التنازل عن قضية أموال التأمينات، مشيرا إلى أن معيط من تسبب فى ما تعيشه الملايين من معاناة ويحاول منعى من التصدى له وسوف أواجه فى جميع القضايا.

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