وفد قضائى عمانى يزور مصر لمشاهدة الاوضاع بها عن قرب

قام المستشار الدكتور ايهاب السعدنى بدعوة نخبه مميازة من رجال القضاء العمانى للأطلاع على الاحداث بمصر لمدة اسبوعين ويرى سيادته انه يرى هذة افضل التجارب للأيضاح للعالم ان مصر دولة قانون و ما يحدث فى مصر من تطوير فى المنظومة القضائية واستقرار البلاد من قرب وضم الوفد كل من ( محمد راشد المشيقرى ، وخميس محمد المقبالى ، عادل هلال الحرملى ، ناصر الرجبيى ، حامد الرجبيى ، احمد البوسعيدى ، ومن مصر المستشار ايهاب السعدنى ، والمستشار وائل على السعدنى ) ولفيف من الأعلامين والصحفين وقام الوفد بزيارة العديد من المحافظات منها القاهرة والاسكندرية والبحيرة وانتهت بزيارة الى نادى قضاة مصر بالقاهرة والأسكندرية وخلال هذة الجولة عبر كل منهما على عن روعة الشعب المصرى فى الوطنية وحبه لوطنه وعلى رووعة السياحة المصرية واستقرار البلاد وان الاعلام القطرى الموجه فى قناة الجزيرة ينقل الأحداث بصورة تجعل العالم يخاف ولا يفكر فى الذهاب الى مصر وأكد الوفد القضائى أن ما تقولة قناة الجزيرة عن مصرليست حقيقى وأن مصر تتمتع بالأستقرار وأن كل منهما سوف يدعو جميع أطياف الخليج لزيارة مصر لما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار ويقول القاضى " خميس محمد المقبالى "هذة أول زيارة لى فى مصر ولكن كانت أفضل زيارة فى حياتى لدوله عربية عريقة تتسم بالتسامح والحب والكرم ولقد شاهدنا فى استقبال معالى المستشار ايهاب السعدنى واسرته كرم لا يوصف وترحيب وروح من الأخلاق النادره تتسم فى الرجوله والقدوة الحسنة فنحن كقضاه نرى فيه ملامح سفير لقضاء بلاده فى سلطنة عمان ويقول القاضى محمد راشد المشيقرى ان مصر نموذج للقانون والثقافة والفن والامان وان قناة الجزيرة تجعل الصورة الخارجية لمصر اشبه بدولة الظلم وهذا غير صحيح لقد رائيت الأمن والامان وحب الشعب لبلاده وروح التفاهم والتجانس الوطنى ويقول القاضى عادل هلال الحرملى ان مصر اكدت ان انطباع العروبة والمحبة والعلاقة الطيبة التى تربط بين سلطنة عمان ومصر وشعبها الطيب المتحضر وان مصر تحمل كل الصور الطيبة وعمق العلاقات بين شعبها وبين الدول الاخرى وعن السياحة قال ان السياحة بمصر من اجمل بقع العالم ولا اجد اروع واجمل منها حيث تتمثل فى الهدواء والصحة وخاتم الوفد الجولة بتقديم الشكر للمستشار ايهاب السعدنى على حسن الضيافة واسلوب الكرم من عائلة السعدنى بمصر وعلى حسن المعاملة لمدة اسبوعين واكدا جميعا ان مصر بلد الامن والامان ولا يوجد اى شياء من ما تصوره قناة الجزيرة للعالم بالخارج وان مؤسسة القضاء فى مصر ونادى القضاة من اعرق المؤسسات التى شاهدوهاعلى حسب قولهما

شبكةعيونالإخبارية

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