الكاتب السياسى محمد أبوالفضل عضوالهيئة العليا لحزب نصر بلادى يصل سوهاج لتقديم العزاء فى ضحايا أنفجار شطورة

أنتقل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، الكاتب السياسى محمد أبوالفضل عضو الهيئة العليا لحزب نصر بلادى، إلى محافظة سوهاج ، لتقديم واجب العزاء نيابة عن أعضاء الحزب فى ضحايا انفجار براميل المواد البترولية بقرية شطورة وقام أبوالفضل بزيارة المصابين الستة بمستشفى سوهاج الجامعى، وأشار إلى أنه سوف يقوم بزيارة كافة المصابين بالمستشفيات المختلفة للأطمئنان عليهم ، وأنه سوف يقوم بأداء واجب العزاء لأسر الضحايا بمنازلهم ، ومن جانبه أعرب الكاتب السياسى عن بالغ حزنه الشديد لما أصاب أهل القرية الذين وصفهم بأهله وأقاربه، وطلب من الله عز وجل أن يلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان ويسكنهم فسيح جناته، وأن يكتب السلامة والشفاء العاجل للمصابين.

شبكةعيونالإخبارية

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