شبابيك

استشهاد الصحفية ميادة أشرف في اشتباكات "الإرهابية" والشرطة بعين شمس " هل سيكون نهاية المطاف ؟ "

بقلم / اكرم هلال

اخبار متلاحقة حول استشهاد صحفية الدستور الزميلة ميادة اشرف "22 عاما" أثناء قيامها بتغطية اشتباكات الإخوان والأهالي في منطقة عين شمس.

حيث أصيبت الفقيدة بطلق ناري من مجهولين بالقرب من مزلقان السكة الحديد بعين شمس.

لتأتينا الاخبار تباعا

عاجل‬ مجلس ‫نقابة الاعلام الالكتروني‬ يواصل اجتماعاته لبحث اجراءات حماية الصحفيين .. ..

وجاء الخبر كالتالي :

من المقرر أن تتضمن الاجتماعات الاسبوع المقبل اجراءات عديدة منها :

1 - التواصل مع السلطات للتشديد على الالتزام بحماية وتأمين الصحفيين اثناء الاشتباكات.

2- مناقشة توفير معدات الحماية للصحفيين وهي القميص ضد الرصاص والخوذات والقناع الواقي من الغازات .،

3- البدء في خطط تدريبية للصحفيين على التعامل اثناء الاشتباكات والمواجهات دورات الاسعافات الاولية والاصابات

4- التواصل الفوري مع الحالات في حالة الاختطاف او الاصابة او الحالات الحرجة.

*لذا نود من الزملاء ابداء آرائهم في هذه القضايا بالتعديل او الاضافة لمناقشتها في الاجتماعات نرحب بمقترحاتكم واسهاماتكم دوما

دقائق ليظهر خبر جديد

الإعلام الإلكتروني‬ تنعي الصحفية ‫ميادة أشرف‬ وتطالب النائب العام بفتح التحقيقات لكشف الجناة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي ‫نقابة الاعلام الالكتروني‬ شهيدة الواجب المهني الصحفية ميادة اشرف التي لقيت ربها متأثرة بإصابتها بالرصاص الحي في منطقة عين شمس بالقاهرة اثناء قيامها بواجبها في تغطية التظاهرات ، سائلين الله تعالى لها الرحمة والمغفرة وان يرزق اهلها الصبر والسلوان.

وأكد النقيب ابو بكر خلاف على اتخاذ النقابة اجراءات قانونية بهذا الشأن وسوف تتقدم النقابة عن طريق لجنة الحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بفتح التحقيقات الموسعة والنزيهة للكشف عن ملابسات مقتل الزميلة وذلك بمعاينة مكان الحادث وسماع الشهود والاستعانة بكافة الفيديوهات والصور التي رافقت الواقعة لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة ايا كانت هويتهم .

ثم :خبر جديد : "ابن خلدون" يطالب الداخلية بتوضيح ملابسات استشهاد الصحفية ميادة

نعى مركز ابن خلدون الصحفية الشهيدة ميادة أشرف، والتي قتلت غدرًا أثناء تغطيتها للاشتباكات بين الجماعة الإرهابية وقوات الأمن، حيث قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز: "إن الحادث الآثم الذى وقع اليوم هو ليس مؤشرًا للخطر، فإن وضع الصحفيين والإعلاميين في خطر بالفعل منذ إعلان الجماعة الإرهابية الحرب على مصر والمصريين".

وطالبت داليا زيادة، في تصريحات صحفية، وزارة الداخلية، بتوضيح ملابسات استشهاد الصحفية ميادة أشرف، قائلة: "إن الوضع المأسوي الذى تمر به مصر من فقر فى حرية الصحافة والإعلام والأوضاع الغير آدمية للصحفيين لن تؤدى لمصر التي نحلم بها."

وأضافت زيادة: "الصحفيون يدفعون الدم ثمن عملهم ولا يقل شهداء الصحافة عن شهداء الأجهزة الأمنية فكلاهم يدفع دمه ثمنًا لهذا الوطن، نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الصحفيين فى مصر، وتقنين أوضاعهم داخل المؤسسات، فلا يصح أن تنادى الصحافة بحقوق المصريين فى جميع القطاعات وهم أول من تنتهك حقوقهم وأمنهم".

قدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين العزاء لجميع الصحفيين في وفاة الزميلة ميادة أشرف مشيرا الي ان مجلس النقابة سوف ينعقد غداً لمنح العضوية الشرفية للصحفية الشهيدة مثلما حدث من قبل مع الصحفيين الذين استشهدوا اثناء تأديه عملهم من غير المقيدين في جداول نقابة الصحفيين.

وقال رشوان خلال مداخلة تليفونية مع قناة الحياة انه ينتظر نتائج التحقيقات ولابد من محاسبة المسئول عن هذا العمل الاجرامي ايا كان.

مشددا علي ضرورة عدم المتاجرة بدماء الشهداء لصالح قضايا سياسية.

اعتذر عن " العك " اللي انا عاملة لكن ماذا بعد

هل سينتظر كل صحفي مصري ان يستشهد حتى يأخذ منحة نقابة الصحفيين في العضوية

هل ينتظر كل صحفي مصري ان يستشهد حتى تتحرك الاجهزة لا جلة

هل سينتظر كل صحفي مصري حتى تنعيه نقابة الاعلام الإليكتروني ( اللي بتدور على خرم ابرة تحصن بيه صحافييها )

اعترف ان من بالخارج انصف الصحفيين مثال مركز ابن خلدون فبيانة يبدوا رائعا

أو حتى نقابة الاعلاميين الإليكترونين ولكن ماذا عن نقابة الصحفيين اعتذر يا سيادة النقيب نيابة عن كل صحفي لم تحترمه نقابتك حيا ً " نحن لا نحتاج منحتك ونحن أموات "

شكراً للمتاجرين ولكن صدقوني لن نهنأكم بتجارتكم بنا لأننا لا نعمل من أجلكم ولكننا نعمل من أجل وطن .



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads