الكيوي والفراولة لأجمل ابتسامة

الابتسامة هي أحد مفاتيح الجمال، فإذا كنت ترغبين في الحفاظ على ابتسامة تشع بياضاً وصحة عليك اتباع إحدى الطرق الطبيعية لتفتيح الأسنان، بجانب المداومة على غسل الأسنان بطريقة منتظمة.

لذا "سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي طريقة طبيعية لابتسامة رائعة:

1. ضعي في الخلاط ملعقة من زيت الزيتون، وملعقة من العسل الأبيض، وملعقة من الماء.

2. أضيفي كوباً من الكيوي المقطع، وكوباً من الفراولة المقطعة، وكوباً من شرائح التفاح.

3. قومي بخفقهم جيداً حتى يصبح المزيج طرياً.

4. ضعي المزيج في علبة محكمة الإغلاق، وقومي بحفظه في الثلاجة.

5. داومي على فرك أسنانك به بواسطة الفرشاة بصورة منتظمة.