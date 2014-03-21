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دي خيا: مانشستر لم يكن محظوظا بالسقوط أمام بايرن

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دي خيا: مانشستر لم يكن محظوظا بالسقوط أمام بايرن دي خيا: مانشستر لم يكن محظوظا بالسقوط أمام بايرن

مدريد، (إفي): أكد حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ديفيد دي خيا، أن فريقه لم يكن محظوظا في قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا التي أجريت اليوم وسيواجه بموجبها حامل اللقب بايرن ميونخ الألماني.

وقال الحارس الإسباني في مقابلة مع موقع النادي الالكتروني "علينا أن نكون صرحاء وأن نقول إننا لم نكن محظوظين في القرعة. أعتقد أن الجميع يتفق على أن بايرن هو الفريق الأقوى في البطولة".

وأضاف "علينا ان نواجههم بكل ثقة سواء في أولد ترافورد أو في أليانز ارينا. علينا أن نكافح ونلعب بكل قوة، هذا هو ما ينبغي علينا تقديمه".

وأعرب الحارس عن ثقته في أن جماهير أولد ترافورد ستعود لدعم الفريق مثلما فعلت أمام أوليمبياكوس اليوناني "دعمهم حاسم للغاية".

كان فريق "الشياطين الحمر" قد نجح في تجاوز عقبة أوليمبياكوس الذي فاز ذهابا في اليونان بهدفين نظيفين، ليحقق المانيو عودة قوية وفوزا ثمينا في الإياب بثلاثية بتوقيع الهولندي روبن فان بيرسي بمعقله.

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