محمد بن راشد يزور معرض أيام التصميم

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي معرض أيام التصميم في دبي الذي تستضيفه منطقة برج خليفة في " الداون تاون" على مدى خمسة أيام.

وقد تجول سموه في أروقة وردهات المعرض وإطلع من القائمين عليه على التصاميم المعروضة التي تمثل ثلاثا وثلاثين صالة تصميم من عشرين دولة إلى جانب أعمال فنية لنحو 245 مصمما إماراتيا وأجنبيا.

وتوقف سموه عند العديد من اللوحات الفنية والتصاميم الابداعية المعروضة والتي يصل عددها إلى 700 عمل فني تعكس أفكار وإبداعات الفنانين الذين يرسمون بأناملهم صورة من صور الطبيعة والجمال أو يترجمون فكرة أو عاطفة يقصد بها التعبير عن الجمال الأكمل تلذيذا للعقل والقلب.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبدى إعجابه بمحتويات المعرض من معروضات عكست أهمية الفن خاصة التصميم في حياة الناس ولدى الفنانين الذين يعبرون بصدق ومشاعر مرهفة عما يجول بخاطرهم من أفكار وصور يترجمونها على أرض الواقع من خلال لوحات أو منحوتات أو تصاميم تحظى بعشق وإهتمام فئات واسعة من المجتمعات يتسابقون لإقتنائها والإحتفاظ بها كثروة فنية لها قيمتها الجمالية التي تزداد جمالا ورونقا مع مرور الزمن.

وهنأ سموه القائمين على المعرض الذي ينظم بإشراف هيئة دبي للثقافة والفنون وبالتعاون مع أبراج كابيتال التي تولي الفن وأهله الرعاية والتشجيع والتحفيز على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة.

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