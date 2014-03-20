بالصور : احتفالا بعيد بني سويف القومي :المحافظ يفتتح ميداني الشهداء و الزراعيين

بني سويف : سيد عبد الغني

في إطار احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي قام المحافظ مجدي البتيتي بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء شاركه اللواء/ إبراهيم هديب مدير الأمن والعميد طيار أركان حرب / جمال عبد السلام الجندي قائد قاعدة بني سويف الجوية والعقيد/ محمد سيد نائب المستشار العسكري للمحافظة بحضور الدكتور/ أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف والعديد من قيادات المحافظة التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وسط فرحة أهالي بني سويف الذين تجمعوا لحضور مراسم وضع الأكاليل .

يأتي احتفال المحافظة الذي يواكب يوم 15 مارس من كل عام أحياءا لذكرى انتفاضة شعب المحافظة ضد الاحتلال البريطاني في ثورة 1919م حيث تم تعطيل السكة الحديد عند كوبري قُشيشة بمركز الواسطى وقتل أحد كبار موظفي السكة الحديد الانجليزي وتم عقد محاكمة صورية تم فيها اعدام عدد كبير من ثوار محافظة بني سويف.

كما افتتح المحافظ ومرافقوه ميداني الشهداء والزراعيين بعد انتهاء أعمال تطويرهما و تفقد أعمال التطوير للنظام التأميني الاليكتروني الجديد لإدارة الحماية المدنية بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بني سويف بعد تركيب كاميرات مراقبة ثابتة ومتحركة على أحدث مستوى أمني والتقى الضباط والأفراد برفقة مدير الأمن لتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة والعمل على رفع الروح المعنوية لهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads