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محافظ بني سويف يستقبل وفد بيت العائلة بمركز ببا

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محافظ بني سويف يستقبل وفد بيت العائلة بمركز ببا محافظ بني سويف يستقبل وفد بيت العائلة بمركز ببا


بني سويف : سيد عبد الغني
التقي المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف  وفد من بيت العائلة المصرية فرع ببا  برئاسة الشيخ الحسن عبد الرسول ، والقمص غبريال تواضروس ، والشيخ نجم الدين طلبة ، حيث قــــــــرر المحافظ صرف 10 ألاف جنيه لفرع بيت العائلة  مساهمة في دعم  الجهود المبذولة التي لها أعظم الأثر في تحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد رؤى وأفكار المواطن للنهوض بالمجتمع وخاصة وأنه قد اقترب موعد الافتتاح الرسمي للمقر الجديد للفرع  يوم 29 مارس الجاري.

وقدم الوفد عرضا مبسطا عن أهم ما قام به خلال الفترة الماضية، و دوره في إنهاء  بعض المشكلات  التي حدثت بقرى مركز ببا بين مواطنين مسلمين ومسيحيين ونجاحه فى احتواء الأزمات وتواصله مع مشيخة الأزهر لدعم أنشطة بيت العائلة بالمحافظة .

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