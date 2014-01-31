أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو يستبعد فتح الله وسمير .. ويضم حازم ودومينيك في قائمة الزمالك

Google+ Print
ميدو يستبعد فتح الله وسمير .. ويضم حازم ودومينيك في قائمة الزمالك ميدو يستبعد فتح الله وسمير .. ويضم حازم ودومينيك في قائمة الزمالك

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه التي تواجه بتروجيت في الجولة السابعة من الدوري الممتاز والتي شهدت استبعاد أحمد سمير ومحمود فتح الله.

وجاء استبعاد محمود فتح الله وأحمد سمير بجانب سعيد "قطة" لأسباب فنية على الرغم من وجود الثنائي أساسيا أمام المنيا.

بينما عاد حازم إمام للدخول في القائمة بعد غيابه للإصابة، ودخل دومينيك دا سيلفا لأول مرة في قائمة الزمالك بعد انضمامه في يناير الجاري.

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد - محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الشافي - هاني سعيد - ياسر إبراهيم - حمادة طلبة - صلاح سليمان

الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - محمد إبراهيم - نور السيد - مؤمن زكريا - إسلام عوض - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى فتحي - محمود خالد "شيكا"

الهجوم: أحمد جعفر - دومينيك دا سيلفا - أحمد علي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع