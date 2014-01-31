ميدو يستبعد فتح الله وسمير .. ويضم حازم ودومينيك في قائمة الزمالك

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه التي تواجه بتروجيت في الجولة السابعة من الدوري الممتاز والتي شهدت استبعاد أحمد سمير ومحمود فتح الله.

وجاء استبعاد محمود فتح الله وأحمد سمير بجانب سعيد "قطة" لأسباب فنية على الرغم من وجود الثنائي أساسيا أمام المنيا.

بينما عاد حازم إمام للدخول في القائمة بعد غيابه للإصابة، ودخل دومينيك دا سيلفا لأول مرة في قائمة الزمالك بعد انضمامه في يناير الجاري.

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد - محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الشافي - هاني سعيد - ياسر إبراهيم - حمادة طلبة - صلاح سليمان

الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - محمد إبراهيم - نور السيد - مؤمن زكريا - إسلام عوض - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى فتحي - محمود خالد "شيكا"

الهجوم: أحمد جعفر - دومينيك دا سيلفا - أحمد علي