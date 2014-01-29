رئيس سانتوس: والد نيمار صنع جبلا من الأموال من وراء نجله

ريو دي جانيرو، (إفي): كذّب رئيس نادي سانتوس البرازيلي لويس الفارو دي أوليفيرا اليوم ما ذكره والد نجمه السابق نيمار جونيور بشأن حصوله على 10 ملايين يورو عام 2011 من نادي برشلونة للاتفاق على صفقة اللاعب.

وأكد دي أوليفيرا، البعيد عن مزاولة مهام منصبه حاليا لظروف مرضية، في تصريحات لإذاعة (إبسن) أن كل ما قاله والد نيمار كذب.

وأوضح رئيس سانتوس "والد نيمار يكشف ذلك الآن لأنه يريد القول بأن النادي كان يعلم بأمر تلك الأموال، وهذا كذب صريح".

ووصف دي أوليفيرا والد نيمار بأنه "لا يشبع" وأنه "صنع جبلا من الاموال من وراء نجله".

وأشار الى أن تصريحاته الاخيرة "تهدف لتشتيت الانظار عنه، خاصة أن السلطات المالية في إسبانيا تحقق في صفقة نيمار، كما ستبدأ السلطات الضريبية في البرازيل تحقيقاتها ايضا".

ومن المنتظر أن يصدر سانتوس بيانا هذا الأسبوع بشأن الصفقة التي أثارت جدلا واسعا لما صاحبها من عمولات غير قانونية، وكانت سببا في استقالة رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل.

وكان نيمار دا سيلفا، والد نيمار جونيور، قد اعترف في وقت سابق بحصوله على عشرة ملايين يورو من النادي الكتالوني في 2011 ، دون أن يوضح إذا ما كان ذلك قد تم في صورة عقد مبدئي، الأمر غير المصرح به في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال دا سيلفا في مؤتمر صحفي بمدينة سانتوس البرازيلية: "نيمار لم يكن ليرحل عن سانتوس إلا لبرشلونة. لو قلت إنه وقع على عقد مبدئي في 2011 ، لقالوا إنه كان يتفاوض بالفعل في ذلك الحين. مهمتي كانت ضمان المكاسب وتأمينها".

ودفع برشلونة عشرة ملايين يورو لشركة "إن آند إن"، التي يملكها والد اللاعب، وبعد ذلك سدد عمولة أخرى قيمتها 30 مليونا إضافية عندما تم إتمام الصفقة في 2013.

وفي حالة تغيير نيمار لرأيه واتخاذه قرارا بالتوقيع لناد آخر غير الكتالوني، كان سيتحتم على "إن آند إن" إعادة العشرة ملايين يورو، بحسب ما أكده والده، الذي أكد أيضا على معرفة سانتوس بذلك الأمر.

وبحسب البيانات التي نشرها برشلونة بعد قيام أحد أعضائه بالتشكيك في العملية أمام القضاء، فإن النادي الكتالوني دفع 40 مليون يورو لشركة "إن آند إن"، و17.1 مليونا لسانتوس، فضلا عن عدة بنود أخرى ترتبط بمباريات ودية بين الناديين وبصفقات مستقبلية.