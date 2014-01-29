الأوقاف تفتح صندوق النذور بمسجد الحسين وسط إجراءات أمنية

تبدأ وزارة الأوقاف بعد قليل فى فتح صندوق النذور الخاص بمسجد الأمام الحسين بمدينة القاهرة، حيث تجرى الوزارة تشديدات أمنية صارمة حيال فتح أكبر تجمع لمال الصدقات بالوزارة من قبل المتبرعين.

حيث اتخذت الوزارة عدة إجراءات لضبط عملية فتح الصندوق فى ظل سطو البعض على أموال المساجد وتخوف الوزير من نفوذ هؤلاء فى الوصول إلى مال الله.

ويحضر الشيخ رفعت جابر مدير إدارة صناديق النذور عملية فتح الصندوق مع عدد من المندوبين المتخصصين عن الشئون المالية ومديرية أوقاف القاهرة.

وتشهد عملية فتح الصندوق تصويرها بالفيديو لعرضها على الوزير لبيان صحة الإجراءات وضبط التعامل مع مال الصدقة.

ويعكف وزير الأوقاف على وضع لائحة جديدة لعمل وفتح صناديق النذور وإبعادها عن محاولات سرقتها، وذلك بوضع قفلين على كل صندوق أحدهما بالديوان العام والآخر بالمديرية التابع لها المسجد ووجود إعلامى عند فتح كل صندوق لتصوير عملية الفتح.