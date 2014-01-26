ختام فعاليات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الامارات وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي مساء أمس فعاليات اليوم الختامي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي امتدت مسابقاتها لعشرة ايام في ميدان الفلاح بتنظيم نادي ابوظبي للصقارين وبدعم واشراف مجلس أبوظبي الرياضي وسط مشاركة ما يقارب 1500 صقر.

التلواح الذهبي

وتابع سموهما مسابقات شوط التلواح الذهبي جرناس وكأس التلواح فرخ لفئة الشيوخ في اليوم الاخير من النهائيات التي تخللها اقامة 45 شوطا في ثلاث مسابقات "تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي والتلواح بجميع فئاتها وتدريب الصقور بالبالون".

واستمع سموهما لعرض تفصيلي من محمد ابراهيم المحمود الامين العام لمجلس أبوظبي الرياضي حول مراحل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور من التصفيات التأهيلية وصولا للنهائيات وآليات المشاركة والتسجيل والتحكيم والجوانب الفنية والتنظيمية للبطولة والتي حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة من خلال التنافس الكبير والمستوى المتطور لجميع المشاركين.

لقاء خاص

والتقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على هامش المنافسات عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة المنتسبين لمركز أبوظبي للمعاقين التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية والذين يتواجدون في الفعاليات بشكل يومي وذلك بمبادرة من مجلس أبوظبي الرياضي لمتابعة مسابقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور.

كما التقى سموهما في ختام نهائيات المسابقات التراثية الاغلى بتاريخ صقارة الامارات المشاركين من ملاك الصقور والصقارين في المنافسات الى جانب القائمين والمنظمين من كافة اللجان التي اشرفت على انجاح وتميز الحدث واخراجه بأبهى صوره.

إشادة ودعم

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام المنافسات بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال القادمة باعتباره إرثا تاريخيا وحضاريا بكل خصائصه ومميزاته وجزءا لا يتجزأ من حياة الآباء والأجداد.

وأشاد سموه بفعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور وما تضمنته من تنوع في المسابقات التي اقيمت على مدى عشرة ايام.

وأكد سموه ان اطلاق المسابقة واقامتها سنويا سيرسخ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة المحافظة على تراث وموروث الامارات واهمية عكس صوره الناصعة لدى ابناء المجتمع والجيل الناشئ للاستفادة من مسيرته الرائدة في الدولة.

تهنئة وثناء

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الفائزين بكافة اشواط المسابقات الثلاث وتمنى للمشاركين التوفيق والنجاح في كافة المناسبات والمشاركات التي تعنى بإحياء تراث دولة الامارات.

واثنى سموه على جهود القائمين والمشرفين على تنظيم كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور مشيدا بعطاءات مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان واشرافهم المباشر على الحدث الى جانب الدور المميز لنادي ابوظبي للصقارين على تنظيم البطولة المميزة متمنيا لهم الاستمرار بدعم الساحة بالبرامج والمسابقات الرياضية التراثية التي تعزز الهوية الوطنية وتنمي الفخر والاعتزاز بإرث الامارات.

حضور

وحضر فعاليات اليوم الختامي سلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية ومحمد ابراهيم المحمود الامين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين ومحمد فاضل الهاملي عضو مجلس ادارة مجلس ابوظبي الرياضي وعبيد المزروعي رئيس اللجنة الاعلامية في المسابقة وممثلو الشركات الراعية للحدث الى جانب محبي الرياضات التراثية. وسجلت نهائيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور بموسمها الاول تميزا كبيرا ونجاحا لافتا بكافة المستويات التنظيمية والفنية والتحكيمية والمشاركة والمنافسة القوية التي تضمنها 45 شوطا في ثلاث مسابقات تراثية، نجحت في استقطاب ما يقارب 1500 صقر وسط مشاركة نخبة ملاك وصقاري الامارات.

وشهد اليوم الاخير سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس ابوظبي الرياضي الذي قام بجولة ميدانية لخيمة الصقارين يرافقه محمد ابراهيم المحمود الامين العام لمجلس ابوظبي الرياضي وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي ابوظبي للصقارين.

والتقى سموه في خيمة الصقارين المشاركين من ملاك الصقور والصقارين، وتبادل الاحاديث معهم حول المسابقات والاشواط ومستويات التنافس والحماس التي تشهدها البطولة منذ انطلاق يومها الاول، الى جانب متابعته للصقور المشاركة وجودة انواعها والفئات المشاركة بها، كما تفقد سموه غرفة التحكيم واطلع من محمد المحمود واعضاء لجنة التحكيم والمسابقات على النظام التحكيمي الالكتروني المعتمد في منافسات الحدث التراثي المميز الذي اسهم بتعزيز الهوية الوطنية وكرس اهتمامه لدعم تراث الامارات وارث الآباء والاجداد في وجدان جميع الاجيال بالحاضر.

واطلع سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على مركز كشف فحص المنشطات في موقع المسابقات والذي اعتمده نادي أبوظبي للصقارين بالتنسيق مع مستشفى أبوظبي للصيد بالصقور في جميع مراحل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور من التصفيات وحتى النهائيات في خطوة يسعى النادي من خلالها للحد من الممارسات الخاطئة واعتماد مبدأ التنافس الشريف وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، واستمع سموه من محمد المحمود الى شرح موجز عن آليات واجراءات فحص المنشطات للصقور في النهائيات والتي تم خضوع الصقور التي تحصل على اول خمسة مراكز للفحص اليومي.

شكر وتقدير

وفي ختام الزيارة قدم المشاركون شكرهم وتقديرهم للدور الرائد للقيادة الرشيدة وحرصها واهتمامها الكبير بتنمية رياضات التراث وعكسها للمجتمع بافضل صورة ومشهد، مثمنين متابعتهم وزياراتهم الميدانية للمسابقات الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، مشيدين بالدعم المتواصل والرعاية الكريمة للرياضات التراثية ومسيرة تقدمها ومساعي احياء نهضتها وتقدمها في الحاضر.

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ان النهضة التي تعاصرها الرياضات التراثية وتجديد تواصل المجتمع بالماضي تعود الى الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه المباشر للحفاظ على هذا الموروث المتجذر بتاريخ الامارات ورحلة الآباء والاجداد وما تمثله من معان قيمة ومبادئ رصينة تستحق ان يشاركنا بها ابناء واجيال الحاضر لحماية مسيرتنا التراثية والموروث الاصيل.

واكد سموه ان تنظيم بطولة سنوية تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور تشكل مصدر فخر واعتزاز ووساما على صدور الجميع، ويعكس مدى قرب القيادة الرشيدة من ابناء الوطن من المهتمين واصحاب الهوايات التراثية ودورها الريادي في تقديم الدعم السخي والرعاية الكريمة لإحياء مساعي نهضة تراث الامارات وترسيخ دوره ومكانته في مقدمة وطليعة الفعاليات، ليستلهم منها ابناء الامارات خير الدروس والقيم.

موضحا سموه ان كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور تمثل محطة مضيئة وعلامة ناصعة في مسيرة التنمية والتقدم بالمجتمع، الى جانب دورها في تعزيز التواصل بين ابناء الامارات في تجمعات وملتقيات تراثية تجمع الكل للتنافس بصفة حضارية واعلاء نهج ارث الوالد المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتدعونا ايضا للفخر والاعتزاز بتراثنا الاصيل.

واشاد سموه بدعم واهتمام الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الامن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي واهتمامهم المباشر وتسخيرهم لكافة الامكانيات من اجل تعزيز التراث كلغة التواصل بين الاجيال والتفاخر بها واعلاء شأنها وتعزيز حضورها ورفع مستوى التفاعل بها الى ابعد الحدود.

كما اشاد سموه بالدور البارز للجهات الراعية والداعمة من الشركات الوطنية التي حرصت على التواجد في دعم وتعزيز الرياضات التراثية والمحافظة على مكتسباتها الكبيرة ودورها في صون العادات والتقاليد بتلك المناسبات.

من جهته توجه محمد ابراهيم المحمود باسمى آيات الشكر والعرفان لزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لفعاليات اليوم الختامي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، مؤكدا ان زيارة سموهما تؤكد على دعم القيادة الرشيدة لخطط ومساعي احياء تراث الامارات، واثرها البارز على نجاح اغلى الاحداث التراثية التي نشرف على تنظيمها.

ناس «اس» وناس «اتش»

توج فريق ناس (اس) بلقب كأس التلواح فرخ لفئة الشيوخ لمسافة 500 متر اثر حصوله على المركز الاول بتوقيت 23:730 ثانية، وحاز على جائزة 500 الف درهم بالاضافة الى كأس البطل، ونجح فريق الطف 2 بالظفر بالمركز الثاني والحصول على جائزة 150 الف درهم، فيما وقف فريق ناس (اتش) بالمركز الثالث ونال جائزة 100 الف درهم.

ونجح فريق ناس (اتش) بالفوز بلقب شوط التلواح الذهبي جرناس لفئة الشيوخ لمسافة 500 متر بوقوفه اولا بتوقيت 21:786 ثانية وحاز على جائزة البطل التي بلغت 150 الف درهم بالاضافة الى كأس الشوط، وتمكن فريق اليلايس من الحصول على المركز الثاني والمخصص لها 100 الف درهم، فيما نال المركز الثالث فريق ناس (كي) وحصل على جائزة 50 الف درهم.