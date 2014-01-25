مفرقعات القاهرة: علبة خشبية موصلة بأسلاك عثر عليها داخل سيارة بعين شمس

قال اللواء علاء عبد الظاهر، مدير مكتب المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إنه تم العثور على جسم غريب داخل سيارة بمحيط انفجار عبوة بجوار معهد مندوبى الشرطة، بمنطقة عين شمس، كانت على شكل علبة خشبية موصلة بأسلاك وهاتف محمول بداخل صندوق خشبى صغير الحجم غريبة الشكل، لتوحى بأنها عبوة ناسفة لإشاعة الذعر لدى المواطنين، وتم العثور عليها بمعرفة خبراء المفرقعات، وتم عمل تمشيط للمكان ولم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.

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