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إجراءات أمنية مكثفة فى ميدان النهضة ومحيط وزارة الدفاع تحسبا لمظاهرات الإخوان

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إجراءات أمنية مكثفة فى ميدان النهضة ومحيط وزارة الدفاع تحسبا لمظاهرات الإخوان إجراءات أمنية مكثفة فى ميدان النهضة ومحيط وزارة الدفاع تحسبا لمظاهرات الإخوان

إغلاق ميدان النهضة

 

شددت قوات الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة من إجراءاتها التأمينية فى محيط ميدان النهضة تحسبا لمظاهرات أنصار جماعة الإخوان الإرهابية فى الذكرى الثالثة لثورة ٢٥ يناير .

وأغلقت قوات الأمن ميدان النهضة أمام حركة مرور السيارات باستخدام الأسلاك الشائكة والدبابات العسكرية والمدرعات الشرطية فى الوقت الذى انتشر فيه عدد من أفراد العمليات الخاصة على مداخل ومخارج الميدان .

فى الوقت ذاته ، تمركز العديد من الآليات العسكرية على امتداد الشارع المؤدى لوزارة الدفاع من ناحية جامعة عين شمس فضلا عن نصب أسلاك شائكة أمام وزارة الدفاع مباشرة وانتشار مكثف لأفراد القوات المسلحة فى محيط الوزارة .

أ ش أ

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