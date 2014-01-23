أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية -
ملاعب ONsport: ترشيح أيمن منصور لمنصب مدير الكرة بالزمالك -
ملاعب ONsport: إيناسيو يصل القاهرة اليوم لتوقيع عقود تدريب الزمالك -
«بدأت من الخيشة والجردل» و«ندمت على التاتو».. حكاية ليلى عز العرب -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مقتل شخص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين «الإخوان» وأهالي المنوفية

  • مصر
  • 3
Google+ Print

دارت اشتباكات، مساء الأربعاء، بالأسلحة النارية بين أهالي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ومسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، ما أدى إلى إصابة أحد أعضاء جماعة الإخوان بطلق ناري بالصدر ودخوله مستشفى خاص ببنها في حالة حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

تلقى اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد حاتم الدهشان، رئيس مباحث قويسنا، يفيد بتجمع 150 شخصًا من أعضاء «الإخوان» بشارع الجلاء والخروج في مسيرة، مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة وتصدى الأهالي لهم وحدثت اشتباكات بالأسلحة النارية، وأصيب شخص بطلق ناري خلال الاشتباكات.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وتبين إصابة «ياسر. ع»، 50 سنة، محامٍ منتمٍ لجماعة الإخوان، بطلق ناري بالبطن وبسؤال شقيقه وليد عبدالهادي مهندس بترول، اتهم شخص بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه المسيرة، ما أدى لإصابة شقيقه من سلاحه المرخص.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية