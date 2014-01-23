مقتل شخص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين «الإخوان» وأهالي المنوفية

دارت اشتباكات، مساء الأربعاء، بالأسلحة النارية بين أهالي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ومسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، ما أدى إلى إصابة أحد أعضاء جماعة الإخوان بطلق ناري بالصدر ودخوله مستشفى خاص ببنها في حالة حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

تلقى اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد حاتم الدهشان، رئيس مباحث قويسنا، يفيد بتجمع 150 شخصًا من أعضاء «الإخوان» بشارع الجلاء والخروج في مسيرة، مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة وتصدى الأهالي لهم وحدثت اشتباكات بالأسلحة النارية، وأصيب شخص بطلق ناري خلال الاشتباكات.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وتبين إصابة «ياسر. ع»، 50 سنة، محامٍ منتمٍ لجماعة الإخوان، بطلق ناري بالبطن وبسؤال شقيقه وليد عبدالهادي مهندس بترول، اتهم شخص بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه المسيرة، ما أدى لإصابة شقيقه من سلاحه المرخص.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.