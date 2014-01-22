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461 سائحا ألمانيا يزورون المناطق الأثرية بالأقصر

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461 سائحا ألمانيا يزورون المناطق الأثرية بالأقصر 461 سائحا ألمانيا يزورون المناطق الأثرية بالأقصر

بدأ 461 سائحا ألمانيا جولتهم السياحية، اليوم الأربعاء، بزيارة المناطق الأثرية بالبرين الغربى والشرقى لمدينة الأقصر.

وكانت محافظة الأقصر قد استقبلت، مساء أمس، 461 سائحا ألمانيا على متن 4 رحلات طيران شارتر قادمين من 4 مدن ألمانية.

وقال الكابتن محمود العربى مدير مطار الأقصر الدولى، إن السياح الألمان سيبدأون مساء اليوم رحلة نيلية من مدينة الأقصر إلى أسوان ثم يعودوا إلى الأقصر مجددا على متن 7 فنادق عائمة.

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