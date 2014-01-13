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مستشار الببلاوي: تم إعداد قاعدة بيانات جديدة للناخبين.. والتصويت قد يمتد يوما آخر

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مستشار الببلاوي: تم إعداد قاعدة بيانات جديدة للناخبين.. والتصويت قد يمتد يوما آخر مستشار الببلاوي: تم إعداد قاعدة بيانات جديدة للناخبين.. والتصويت قد يمتد يوما آخر

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 13-01-2014 01:36

أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن واللجنة العليا للانتخابات لن تفوت الفرصة على أى مواطن راغب فى إبداء رأيه والتصويت فى الاستفتاء على الدستور سواء بالإيجاب أو الرفض، مشددا أنه سيتم تسهيل دخول الناخبين إلى اللجان، إضافة إلى إمكانية مد الاستفتاء ليوم آخر إذا كان استدعى الأمر حال تكدس الناخبين أمام لجان الاقتراع.

وأضاف قمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هناء سمري على برنامج "البداية" على فضائية "أونست"، أن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للخروج بالاستفتاء على النحو المأمول، موضحا أن الدولة لن تسمح بتعكير صفو هذا العرس الديمقراطي.

وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الضوابط اللازمة لضمان عدم التأثير على نزهة العملية الانتخابية، فتم اختيار العاملين على الاستفتاء بأعلى درجات الحيطة بحيث لا ينتمون لأي تيار سياسي.

ولفت إلى أن المقار الانتخابية للوافدين مزودة بأجهزة متصلة بقاعدة البيانات الكاملة للناخبين للتأكد من هوية من يدلي بصوته، موضحا أنه لن يسمح لأحد بأن يدلي بصوته مرتين.

وشدد على أن الوافدين من محافظة القاهرة إلى باقى اللجان ليس لهم الحق بإدلاء أصواتهم فى اللجان الخاصة بالوافدين، قائلا "شروط الناخب الوافد من محافظة إلى أخرى يسرى على الجميع، إلا محافظة القاهرة الكبرى".

وأكد مستشار رئيس الوزراء على أن كافة جداول الناخبين الخاصة بمرحلة ما قبل عام 2011 تم إعدامها، موضحا أنه تم إعداد قاعدة بيانات جديدة من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

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