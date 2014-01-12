أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

الخرباوي: خطاب السيسي أصاب الإخوان في مقتل.. ولن يستطيعوا ترويع الشعب

Google+ Print
الخرباوي: خطاب السيسي أصاب الإخوان في مقتل.. ولن يستطيعوا ترويع الشعب الخرباوي: خطاب السيسي أصاب الإخوان في مقتل.. ولن يستطيعوا ترويع الشعب

كتب : محمد شريف منذ 15 دقيقة

أكد ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق، أن جماعة الإخوان بجميع عناصرها لن تستطيع الاقتراب من أماكن اللجان التي سيتم التصويت فيها على الدستور.

وأوضح الخرباوي خلال استضافته في على قناة "التحرير"، أن الإخوان لن تستطيع إرهاب وترويع هذا الشعب العظيم، واصفًا جماعة الإخوان بأنها في مأتم عزاء حقيقي، مشددًا على أن أخطاء الجماعة القاتلة تسببت في انهيارها تمامًا.

وأشار القيادي الإخوان المنشق، إلى أن كلمة الفريق أول عبدالفتاح أمس، أصابت جماعة الإخوان في مقتل، لأنهم يعيشون في واقع مغاير عن واقعنا، ويحلمون بأوهام لن تتحقق على أرض الواقع.

وتابع "الإخوان كانوا يعتقدون أن السيسي اغتيل، ورئيس الأركان صدقي صبحي هو من يدير البلاد، هكذا اعتقد الإخوان، هم يحلمون في حلم وهمي كبير".

واختتم الخرباوي تصريحاته مؤكدًا، أن "خطاب السيسي بالأمس تسبب في صدمة للإخوان، لأنهم شعروا بالكذب من قبل جماعتهم، وهم يعيشون حالة من التدمير النفسي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية»

التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية»

واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا

واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا