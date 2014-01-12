الخرباوي: خطاب السيسي أصاب الإخوان في مقتل.. ولن يستطيعوا ترويع الشعب

كتب : محمد شريف منذ 15 دقيقة

أكد ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق، أن جماعة الإخوان بجميع عناصرها لن تستطيع الاقتراب من أماكن اللجان التي سيتم التصويت فيها على الدستور.

وأوضح الخرباوي خلال استضافته في على قناة "التحرير"، أن الإخوان لن تستطيع إرهاب وترويع هذا الشعب العظيم، واصفًا جماعة الإخوان بأنها في مأتم عزاء حقيقي، مشددًا على أن أخطاء الجماعة القاتلة تسببت في انهيارها تمامًا.

وأشار القيادي الإخوان المنشق، إلى أن كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس، أصابت جماعة الإخوان في مقتل، لأنهم يعيشون في واقع مغاير عن واقعنا، ويحلمون بأوهام لن تتحقق على أرض الواقع.

وتابع "الإخوان كانوا يعتقدون أن السيسي اغتيل، ورئيس الأركان صدقي صبحي هو من يدير البلاد، هكذا اعتقد الإخوان، هم يحلمون في حلم وهمي كبير".

واختتم الخرباوي تصريحاته مؤكدًا، أن "خطاب السيسي بالأمس تسبب في صدمة للإخوان، لأنهم شعروا بالكذب من قبل جماعتهم، وهم يعيشون حالة من التدمير النفسي".