تعرف على بعض أنماط الاكتئاب

أنماط الاكتئاب كثيرة ومتعددة ومتباينة ومختلفة ومتشعبة، كما أشار الدكتور مدحت أبو زيد أستاذ ورئيس قسم علم النفس بجامعة الإسكندرية، لافتاً إلى أن أنماط الاكتئاب منها ما هو حالة مزاجية مؤقتة، أو سمة أو اضطراب الشخصية الاكتئابية، ومنها ما هو عصابى أى نفسى مثل اكتئاب رد الفعل أو الاستجابى أو التفاعلى ومثل الدستيميا ومنها ما هو ذهانى أى عقلى "جنون الاكتئاب"، ومنها ما هو مستقل أى بمفرده، ومنها ما هو ممزوج مع اضطراب آخر، ومنها ما هو حاد أى شديد ومنها مزمن أى ممتد لفترات طويلة، وما هو نوابى أى يأتى على هيئة نوبات، ومنها موسمى وفترى مثل اكتئاب الشتاء، وبسيط أو متوسط أو سافر.

وأوضح أبو زيد أن هناك أنماطا أخرى لأنماط الاكتئاب هو نمط واضح ومقنع أو باسم فالمريض هنا يضحك ولكنه مكتئبا من الداخل، وتهيجى أى مصحوب بنوبات هياج، ومنها ما هو عيانى أى ملحوظ وملموس، ومحسوس ومنها، ما هو محل شك أو التباس أو غموض أو ما يسمى بمعادل للاكتئاب أو شبيه الاكتئاب أو غير نمطى أولا نمطى أى لا يأخذ النمط أو الشكل المعتاد للاكتئاب، ويوجد اكتئاب مرضى مضاعف أى مصحوب بمضاعفات كثيرة، وهناك ما هو فردى أى يصيب فردا بعينه، بالإضافة النمط العائلى أو أسرى أى ما يسمى باكتئاب العائلات.

هناك اكتئاب نشط وما هو خامل أى له علامات وأعراض خاملة أى لم تظهر بعد، وتوجد دلالات حول الإصابة بالاكتئاب ما هو راجع أو مرتد أو ارتكاسى أى يظهر ثم يختفى ثم يعاود الظهور تارة أخرى، وتكون نوباته مفردة أو مختلطة مع نوبات هوس، الهوس الاكتئابى ومنها ما هو صامت مثل الميلانكوليا وهى جنون الصمت، ومنها ما هو نسائى فقط مثل اكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولادة، واكتئاب سن اليأس، ومنها ما يرتبط بالمراحل العمرية مثل اكتئاب الطفولة والشيخوخة، هو ناتج عن مرض عضوى عضال مثل الإيدز والدرن والسرطان، أو ناجم عن إصابات بالدماغ، أو ناجم عن سوء استخدام عقاقير مثل الهيروين والكوكايين أو مصاحب لاضطراب آخر إلى غير ذلك من أنماط الاكتئاب.

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