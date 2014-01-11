اهمال مسئولى قرية الناصريه دمياط

منى فوزى

ماذال الاهمال مستمر فى محافظة دمياط بل وكافة محافظات مصر بعد ان قمنا بثوره بل بثورات لمحاولة تغيير النظام الفاسد القائم على التمكيين والرشاوى والمحسوبيه وغيره من فساد الا ان ماذال ذلك الفيرس اللعين متواجد فى عقول جميع المسئوليين بدايتا من الوزراء حتى رؤساء المجالس المحليه .

قرية الناصريه احدى قرى محافظة دمياط التابعة لمركز فارسكور قام الاهالى بتقديم عدة شكاوى لمدير المجلس المحلى الاستاذ رمضان سليم بان هناك اهمال فى عملية نظافة الشوارع وانارة عماويد الشوارع وكان رد سيادته بان لا تتوفر لدية اليه للقيام بعمله على اكمل وجه ولكن عندما يطلب منه احد المواطنون ذوى العلاقات الكبيره شئ تتخلق لدية الاليه وتتوفر الموارد وعندما يطلب المواطن البسيط حقه يتعرقل كل شئ وتصبح المنظومة سيئة بسبب الاقتصاد المتدهور وخلافة من حجج تعودنا عليها .

السيد محافظ دمياط متى ستعمل بجديه ؟ ومتى سياخذ المواطن الفقير حقة ؟ طالما تعودنا على عدة كلمات وهى قريبا كل شئ يتصلح . البلد اقتصادها سيئ . مع العلم ان المواطن يدفع كل ما علية من ضرئب معيشته من نظافة ومياة وكهرباء وضرئب المسكن ذاته . لماذ لا تتوفر الخدمات والموارد .

ذهبت سيده للاستاذ مدير المجلس المحلى بالقرية سابقت الذكر وطالبه بادنى حقوقها من مجلس المحلى التابع للقريه وهى لمبة كهرباء لانارة الشارع فكان رده عليها بانه لا توجد موارد فى المجلس مع العلم انه فى اليوم السابق لشكوة المواطنه كان المجلس يقوم بتركيب اللمبات باهظة الثمن امام منازل كبار العائلات فى هذه القريه وعندما طلبة المواطنه الفقيره حقها كان رد سيادتة عليها انه لا يوجد لمبة كهرباء فى المجلس ولكن تخلق فقط هذه الاشياء لمن له كلمة وتاثير ومن يدفع الرشوه وخلافه .

سنظل هكذا الى متى ؟ لم يتغير شئ فى بلادنا بعد كل هذه الثورات وبعد محاولات التغيير العديده المستمره سنظل نعانى من الاهمال ومن المحسوبه ومن ضعف المسئوليين امام الاموال والرشاوى وقلة الضمائر . متى سنتغير ؟

قرية الناصرية , الاهمال . مدير المجلس المحلى , منى فوزى

شبكةعيونالإخبارية

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