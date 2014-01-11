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تشييع جثمان ضحية اشتباكات "الإخوان" مع الأمن في الإسكندرية

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تشييع جثمان ضحية اشتباكات "الإخوان" مع الأمن في الإسكندرية تشييع جثمان ضحية اشتباكات "الإخوان" مع الأمن في الإسكندرية
زوجة المتوفى: "شوفوا غدر الإخوان قتلوا زوجي ويتموا بناتي"

كتب : أحمد ماجد السبت 11-01-2014 13:13

في مشهد حزين وصوت وعويل وبكاء، ودّع أهالي منطقة أبوسليمان شرق الإسكندرية، ظهر اليوم، جثمان ضحية اشتباكات تنظيم الإخوان مع قوات الأمن بشارع الترعة بالمنطقة في يوم الجمعة.

وخرج الجثمان من مشرحة كوم الدكة بعد تقرير الطب الشرعي لأداء صلاة الظهر عليه من مسجد أبي بكر الصديق بشارع الترعة بمنطقة أبوسليمان شرق المدينة، ومن ثم الذهاب إلى مدافن الأسرة بمقابر أبوالنور بالمنطقة.

وحمل الأهالي جثمان الفقيد، وهتفوا:" لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "حسبنا الله ونعم الوكيل بغدر الإخوان"، كما رفعوا صورًا للضحية مدوّن عليها الكثير من العبارات منها "شهيد الجماعة الإرهابية"، "شهيد الغدر".

وبحالة من الحزن قالت عبير، زوجة المتوفى، لـ"الوطن": "حسبنا الله ونعم الوكيل منهم لله الإخوان الكفرة يتموا بناتي الصغيرين حرموهم من أبوهم وهما في سن صغير حعيش إزاي من بعده حنصرف منين وناكل ونشرب منين".

وتابعت: "شوفوا غدر الإخوان عمل فينا إيه منهم لله غدروا بينا وقتلوه وهو ملهوش في أي حاجة، كان واقف في حاله".

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