مواطن في أسوان يتنازل عن عضوية "الحرية والعدالة": كنت مخدوعا في "الإخوان"

كتب : عبدالله مشالى السبت 11-01-2014 13:23

تنازل، صباح اليوم، أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة "الإخواني" في أسوان، عن عضويته في الحزب في محضر رسمي بقسم الشرطة، وذلك لاقتناعه أنه كان مخدوعًا في حزب الحرية والعدالة وتنظيم الإخوان.

تلقى اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد صلاح عفيفي، مأمور قسم أول أسوان، يفيد بقيام خالد عبدالعزيز عبدالفتاح (49 عامًا، مدير العلاقات العامة بشركة نيو أبوسمبل للسياحة، ومقيم طريق السادات بامتداد حي العقاد- دائرة قسم أول أسوان) بتحرير محضر بالقسم لرغبته في التنازل عن عضويته بحزب الحرية والعدالة، وذلك لاختلافه مع ما يفعله أعضاء تنظيم الإخوان.

تم تحرير المحضر رقم (220 إداري قسم أول أسوان لسنة 2014م) وجارٍ العرض على النيابة العامة.