استعدادا للاستفتاء.. 1550 لجنة بالقليوبية منها ثمانية للوافدين

كتب : حسن صالح السبت 11-01-2014 13:27

أعلنت محافظة القليوبية أنه تقرر إقامة ثماني لجان للوافدين للاستفتاء على الدستور، وذلك في ضوء التقارير التي أشارت إلى وجود قرابة المليون وافد داخل المحافظة يتمركزون في مدن شبرا الخيمة والخانكة والعبور والخصوص، وأكثرهم يقطنون في المحافظة منذ سنوات، لكنهم لم يغيروا محل إقامتهم.

اللجان الجديدة التي تقرر إقامتها هي: العبور بالحي الأول أمام ديوان القسم، وشبرا الخيمة أول بالمدرسة الفنية التجارية المتقدمة، وشبرا الخيمة ثان بالمدرسة الصناعية بنين، والخصوص بالمدرسة الثانوية للبنين خلف القسم القديم، وبنها بمدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائية، والخانكة بمدرسة الشمس التجريبية، ومركز الخانكة بمدرسة مجمع أبوزعبل الابتدائية الجديدة، وقليوب بالمدرسة الثانوية للبنين.

في سياق متصل، تواصلت الاستعدادات داخل المحافظة لإجراء الاستفتاء الجديد، حيث تم تجهيز 553 مقرًا انتخابيًا تضم 1550 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وأشار المحافظ إلى أنه يجري التنسيق مع المستشار صبري البنا رئيس المحكمة الابتدائية ببنها لتوفير جميع الإمكانيات التي تضمن حسن سير عملية الاستفتاء خلال اليومين، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بـ3100 أمين لجنة، منهم 2000 عضو من وزارة العدل، و1100 من العاملين بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بجانب 350 عضوًا احتياطيًا تحسبًا لأي طوارئ، موضحًا أن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء 2 مليون و718 ألف و978 ناخبًا بزياده قدرها 210 ألف ناخب عن الاستفتاء الماضي.

وأضاف محافظ القليوبية، خلال اجتماعه مع القيادات المحلية بالمحافظة لترتيب الاستعدادات للاستفتاء على الدستور، أنه تم تحديد مقر اللجنة العليا بمحكمة الأسرة ببنها، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 15 لجنة عامة موزعة على مدن ومراكز المحافظة بواقع مركز انتخابي بكل لجنة عامة، وقال إن لجان قسم بنها تضم 73 لجنة في 25 مقرًا انتخابيًا و152 لجنة في 73 مقرًا انتخابيًا بمركز بنها، و60 لجنة في 25 مقرًا بكفر شكر، و199 لجنة بداخل 104 مقرًا انتخابيًا بطوخ، و16 لجنة في ست مقرات بقها، و133 لجنة في 49 مقرًا بالقناطر، و114 لجنة بداخل 43 مقرًا بمركز قليوب، و46 لجنة في 22 مقرًا بقسم قليوب، و194 لجنة في 38 مقرًا بقسم أول شبرا الخيمة، و198 لجنة في 31 مقرًا بقسم ثان شبرا الخيم، و115 لجنة بداخل 27 مقرًا انتخابيًا بمركز الخانكة، و27 لجنة بداخل سبع مقرات بقسم الخانكة، و15 لجنة في 11 مقرًا بالعبور، و40 لجنة في 11 مقرًا بالخصوص، و168 لجنة في 81 مقرًا بشبين القناطر.

وقال المحافظ إن إجمالي المقرات خارج مدارس وزارة التربية والتعليم، والبالغ عددها 529 مقرًا بالمدارس، بلغ 24 مقرًا، منها 16 تتبع الأزهر الشريف، منها واحد بشبين القناطر، وواحد بالخصوص، واثنين بالقناطر، وأربعة بمركز طوخ، واثنين بالعبور، وستة بمركز قليوب، بالإضافة إلى مقر بالإدارة الزراعية بقليوب، وأربعة مقرات تابعة للصحة منها واحد بطوخ واثنين بشبين القناطر وثلاث مقرات بالوحدات المحلية القروية بشلقان بالقناطر وناي بقليوب والدير بطوخ.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا بين مديرية الأمن والقوات المسلحة يتم نشر عدد من قوات الشرطة والقوات المسلحة لتأمين جميع لجان ومقرات الاستفتاء، فضلاً عن انتهاء إعداد جميع خطط التأمين الأساسية والاحتياطية وتشكيل غرف عمليات وطوارئ لمواجهة أية مشكلات.

في سياق متصل، أكد العميد محمد عبدالواحد، المستشار العسكري لمحافظة القليوبية، أنه تم تقسيم المحافظة لثلاثة قطاعات (شمال وجنوب ووسط)، لتأمين الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير الجاري.

وأشار إلى أنه تقرر مشاركة ستة آلاف ضابط وجندي من قوات الجيش والشرطة للمشاركة في تأمين اللجان الانتخابية بالقليوبية، بخلاف القوات الاحتياطية التي سيتم الاستعانة بها في حالة الضرورة.

وأضاف مصدر عسكري أن قوات التأمين المكلفة بالمشاركة في الاستفتاء بالمحافظة وصلت استاد بنها وتمركزت فيه، وأنها ستبدأ الانتشار يوم الإثنين المقبل لتسلم اللجان تمهيدًا للاستفتاء.