غدا.. أول أيام امتحانات الجامعة العمالية

تبدأ غدا، الأحد، امتحانات الفصل الدراسى الأول للجامعة العمالية وفروعها فى 11 بالمحافظات لـ24 ألف طالب لشعب العلاقات بالصناعية والتنمية التكنولوجية، إلى جانب شعبة الفندقة بالمقر الرئيسى بالقاهرة.

من جانبه أكد الدكتور محمد إسماعيل، رئيس الجامعة، أن جميع الفروع استعدت لهذا الامتحان من خلال إنشاء لجان للمراقبة وتيسير الخدمات للطلاب من خلال عمداء الشعب.

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل، أن يومى 14، و15 يناير الموافقين يومى الاستفتاء على الدستور سيتم خلالهما توقف الامتحانات لتيسير مشاركة الجميع فى هذا الحدث المهم، موضحا أن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الجامعة، طالب المجلس الأكاديمى للجامعة بضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح أولا بأول، لإظهار النتيجة قبل بداية الفصل الدراسى الثانى.

وطمأن الدكتور محمد إسماعيل الطلاب أنه تم إعداد خطة كاملة لتأمين الامتحانات بالتعاون مع وزارة الداخلية، حرصا على أمن الطلاب وسير العملية التعليمية ومناخ آمن للجامعة خلال فترة الامتحانات.

من جانبه، أضاف الدكتور طه رياض، عميد شعبة العلاقات الصناعية، أن أول مواد امتحان الفرقة الأولى ستكون أصول المحاسبة المالية، وبعدها اقتصاديات الموارد والتطور الاقتصادى، أما الفرقة الثانية فستكون أول المواد إدارة الإنتاج والعمليات، وبعدها إدارة المخاطر والتأمين، أما الفرقة الثالثة فستبدأ بمحاسبة التكاليف ويليها رياضيات التمويل والاستثمار.

للمزيد من تقارير مصرية..

مرور الجيزة: توسعة الطريق المؤدى من ميدان لبنان لأكتوبر ومنازل ومطالع محور صفط

الجنايات تستمع لشهادة رئيس المخابرات العامة بمحاكمة القرن اليوم

برنامج تنمية سياسية وبشرية بوزارة الشباب لـ1700 مشرف