«المالية»: تطبيق حد الـ «1200 جنيه» على رواتب يناير

كتب : عبدالعزيز المصرى السبت 11-01-2014 11:01

تبدأ وزارة المالية تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين بالحكومة بقيمة 1200 جنيه، على رواتب يناير الجارى، وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن علاوة الحد الأدنى ستمنح بفئات مالية مقطوعة لا ترتبط بالتغير فى الراتب الأساسى فى السنوات المقبلة، وإنما بالدرجة الوظيفية التى يشغلونها، بقيم تتناقص كلما ارتفع السلم الوظيفى، لتقليل الفوارق والتفاوت بين إجمالى أجور الدرجات، وتقليل الفجوة بين راتب الدرجة السادسة والدرجة الممتازة من 491% إلى 311% فقط مع تطبيق الحد الأدنى. وأوضح الوزير أن شاغل الدرجة السادسة سيرتفع أجره الشامل من 731 إلى 1201 جنيه، بنسبة زيادة 64%، والخامسة من 745 إلى 1215 جنيها، بنسبة 63%، والرابعة من 772 إلى 1222 جنيها بنسبة 58% والثالثة من 908 إلى 1308 جنيهات، بنسبة 44% والثانية من 1312 إلى 1705 جنيهات بنسبة 29.95%، والأولى من 1712 إلى 2035 جنيها، بنسبة 18.86%، ودرجة مدير عام من 2191 جنيهاً إلى 2391 جنيهاً، بنسبة 9.12% والدرجة العالية من 2419 إلى 2569 جنيها، بنسبة 6.2% والممتازة من 3590 إلى 3740 جنيها بنسبة 4.17%. وأضاف «جلال» أن علاوة الحد الأدنى ستحسب ضمن الأجر المتغير الخاضع للتأمين، لزيادة قيمة المعاش عند التقاعد، حماية للأسرة التى تتأثر بخروج عائلها فى سن التقاعد، وما يصاحبه من انخفاض فى قيمة الدخل، مشيراً إلى أن وزارة المالية حرصت على حساب قيمة الزيادة فى قسط التأمينات الاجتماعية التى تتحملها الحكومة والمترتبة على منح علاوة الحد الأدنى، لتضمينها عند تدبير التمويل الإجمالى المطلوب، والمقدر بنحو 18 مليار جنيه سنويا، حيث سيتم تحويل قيمة المخصصات المالية للجهات الحكومية المستفيدة من قرار الحد الأدنى، متضمنا قيمة قسط التأمين المستحق على العلاوة.