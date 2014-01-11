أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

«المالية»: تطبيق حد الـ «1200 جنيه» على رواتب يناير

Google+ Print
«المالية»: تطبيق حد الـ «1200 جنيه» على رواتب يناير «المالية»: تطبيق حد الـ «1200 جنيه» على رواتب يناير

كتب : عبدالعزيز المصرى السبت 11-01-2014 11:01

تبدأ وزارة المالية تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين بالحكومة بقيمة 1200 جنيه، على رواتب يناير الجارى، وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن علاوة الحد الأدنى ستمنح بفئات مالية مقطوعة لا ترتبط بالتغير فى الراتب الأساسى فى السنوات المقبلة، وإنما بالدرجة الوظيفية التى يشغلونها، بقيم تتناقص كلما ارتفع السلم الوظيفى، لتقليل الفوارق والتفاوت بين إجمالى أجور الدرجات، وتقليل الفجوة بين راتب الدرجة السادسة والدرجة الممتازة من 491% إلى 311% فقط مع تطبيق الحد الأدنى. وأوضح الوزير أن شاغل الدرجة السادسة سيرتفع أجره الشامل من 731 إلى 1201 جنيه، بنسبة زيادة 64%، والخامسة من 745 إلى 1215 جنيها، بنسبة 63%، والرابعة من 772 إلى 1222 جنيها بنسبة 58% والثالثة من 908 إلى 1308 جنيهات، بنسبة 44% والثانية من 1312 إلى 1705 جنيهات بنسبة 29.95%، والأولى من 1712 إلى 2035 جنيها، بنسبة 18.86%، ودرجة مدير عام من 2191 جنيهاً إلى 2391 جنيهاً، بنسبة 9.12% والدرجة العالية من 2419 إلى 2569 جنيها، بنسبة 6.2% والممتازة من 3590 إلى 3740 جنيها بنسبة 4.17%. وأضاف «جلال» أن علاوة الحد الأدنى ستحسب ضمن الأجر المتغير الخاضع للتأمين، لزيادة قيمة المعاش عند التقاعد، حماية للأسرة التى تتأثر بخروج عائلها فى سن التقاعد، وما يصاحبه من انخفاض فى قيمة الدخل، مشيراً إلى أن وزارة المالية حرصت على حساب قيمة الزيادة فى قسط التأمينات الاجتماعية التى تتحملها والمترتبة على منح علاوة الحد الأدنى، لتضمينها عند تدبير التمويل الإجمالى المطلوب، والمقدر بنحو 18 مليار جنيه سنويا، حيث سيتم تحويل قيمة المخصصات المالية للجهات الحكومية المستفيدة من قرار الحد الأدنى، متضمنا قيمة قسط التأمين المستحق على العلاوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا