الآن .. اللمبة الذكية تساعدك علي تحديد وقت النوم و الإستيقاظ

كتب : نادية الدكروري منذ 14 دقيقة

شهد المؤتمر الدولي للإلكترونيات CES ، الذي عقد حديثاً بمدينة لاس فيجاس إبتكاراً جديداً شمل لمبة ذكية تعتمد علي إضاءه تعطي إشارات للمخ بأنه حان وقت النوم.

قال روبرت سولير ، مدبر معمل بحوث و علم الإضاءه ، أن الضوء الأزرق الموجود في اللمبات العادية يرسل تنبيه إلي الدماغ بإستمرار ساعات النهار و عليه أن يتأهب ليستكمل العمل ؛ ما يجعل الكثيرون يستغرقون وقتاً طويلاً قبل الذهاب للفراش.

صمم روبرت اللمبة الذكية ، التي أطلق عليه إسم " ليلة سعيدة" ، لتعطي إضاءه خافتة تساعد الدماغ في تنظيم الساعة البيولوجية الداخلية ، و تساعد علي الإستغراق المريح في النوم مع إستبعاد اللون الأزرق من اللمبة و إستبداله بألوان خافتة تسمح بقراءة كتاب علي الفراش لكنها تعطي في نفس الوقت إشاره بأنه حان وقت النوم.

علي عكس لمبة " ليلة سعيدة" ، إبتكر روبرت لمبة أخري بإسم " لمبة الإنذار" ، التي تساعد علي الإستيقاط بوضعها في أماكن معينة منها دورات المياه المنزلية لتعطي إستعداداً بإستقبال يوم عمل طويل.

و عمد الفريق البحثي لمعمل علم الإضاءه بتجريب لمبة ليلة سعيدة و الإنذار لمساعدة رواد الفضاء في وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا) علي تنظيم ساعاتهم البيولوجية ، و تصل تكلفة اللمبة ل 69 دولار ، و من المقرر إطلاق سراحها بالأسواق بداية العام الحالي.