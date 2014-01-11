علاج إضطراب ضربات القلب يحمي من السكتة الدماغية

كتب : نادية الدكروري منذ 28 دقيقة

نشرت حديثا دورية تابعه لجمعية القلب الأمريكية دراسة أثبتت أن تناول المرضي للأدوية المضادة لإضطراب ضربات القلب يقلل من خطر حدوث تجلط الدم في المخ.

قال الدكتور سورين باسكي ، إستشاري البحوث بجامعة آرهوس الدنماركية ، أن الدراسة الحالية توضح فائدة الدواء المضاد للرجفان الأذيني ( عدم إنتظام ضربات القلب) في حماية المرضي من السكتة الدماغية، و تابع الفريق البحثي ما يقرب من 11 ألف مريض بالرجفان الأذيني خلال الفترة من 2003-2009 ضمن إختبارات الدراسة.

أضاف سورين بوجود عوامل تتحكم في سرعة إستجابة المريض لدواء الرجفان الأذيني و حمايته من السكتة الدماغية ؛ منها عمر المريض ، و أمراض القلب السابقة.

و يزيد عدم إنتظام ضربات القلب من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية و الجلطات الدموية ، و يكون أكثر خطورة بالنسبة للمصابين بقصور في القلب أو أمراض القلب ، و من أعراض هذا المرض الدوخة، والدوار، و ضيق في التنفس.