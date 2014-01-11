فيتامين "د" لحماية الجسم من لين العظام والتهاب المفاصل

فيتامين "د" من الفيتامينات الهامة بالنسبة للجسم فهذا الفيتامين يعمل على تنظيم مستوى أملاح الكالسيوم والفسفور فى الدم ويعمل على ترسيب الكالسيوم فى العظام، وبالتالى يساهم فى تكوينها، ويتواجد فيتامين "د" فى اللبن والجبن والزبد كما يتواجد فى البيض والكبد والسبب الرئيسى لنقص فيتامين "د" هو قلة التعرض لأشعة الشمس.

وتؤكد الدكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة أن نقص فيتامين د يؤثر تأثيرا كبيرا على الجسم فهو قد يؤدى للإسهال المزمن وصعوبة امتصاص الطعام من المعدة بجانب إصابة الطفل بمرض لين العظام ، كما يعمل هرمون د على تشكيل خلايا الدم مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان بجانب قدرته على معالجة التهاب المفاصل وهو مقوى للجهاز المناعى ومفيد فى علاج الأمراض الروماتيزمية وفيتامين د هام لعلاج أمراض التليف كما يساهم فى تحسين الأداء العضلى ويعمل على تقوية جهاز المناعة وتخفيف الالتهابات التى يتعرض لها الجسم ويؤدى نقصه للعديد من المشاكل لصحية كإمكانية التعرض لسرطان القولون مع ضعف نمو الشعر ومع تقدم السن يصبح الجسم أقل قدرة على توفير فيتامين د لذا لابد من الاعتماد على المكملات الغذائية فى توفير فيتامين د لأهميته بالنسبة للجسم وحتى لا يتعرض الفرد لمشاكل صحية بسبب نقصه.

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