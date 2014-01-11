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محافظ البحيرة يوزع موادًا غذائية مهداة من الجيش على مرضى مستشفى دمنهور

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البحيرة – جمال أبو الفضل وناصرجودة

قام الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، يرافقه العقيد حسن مغازى المستشار العسكرى للمحافظة، بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى دمنهور التعليمى، للوقوف على أحوال المرضى، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية، كما قام بتقديم هدايا عينية لهم عبارة عن كراتين مواد غذائية مهداة من القوات المسلحة.

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