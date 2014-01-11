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"تورتة" ثلاثة أمتار على شكل علم مصر لتأييد الدستور والسيسي بالدقهلية

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"تورتة" ثلاثة أمتار على شكل علم مصر لتأييد الدستور والسيسي بالدقهلية "تورتة" ثلاثة أمتار على شكل علم مصر لتأييد الدستور والسيسي بالدقهلية

كتب : صالح رمضان السبت 11-01-2014 00:59

عبر أهالي محافظة الدقهلية عن سعادتهم بالاستفتاء على دستور الجديد، بطريقة فريدة من نوعها، حيث صنع مصنع حلويات "تورتة" بطول 3 أمتار على شكل علم مصر، وذلك لتأييد الدستور والفريق أول عبد الفتاح .

محمود الناغي ووائل الجميلي مالكا مصنع الحلويات الذي صنع التورتة قالا لـ"الوطن"، عكفنا على تجهيزها لمدة 3 أيام لنقدمها إلى أهل المنصورة تعبيرا منا عن تأييدنا للدستور الجديد ودعوة المواطنين إلى التصويت عليه بـ"نعم".

وتم نقل "التورتة" من المصنع إلى أمام المدخل الرئيسي لمبنى محافظة الدقهلية، واحتفل الأهالي بها بحضور قيادات من حزب الوفد.

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