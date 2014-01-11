اتحاد المدارس يبحث مع "التعليم" مشاكل طلاب الجالية المصرية بالسعودية

قدم المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس مصر، للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، مذكرة بشأن مشاكل طلاب الجالية المصرية بدولة السعودية خلال لقائه بأمين الاتحاد الطالب عبدالله أشرف الصاوى.

قال الصاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أمس الجمعة، أنه تلقى شكوى من طلاب الجالية المصرية بالسعودية، تضمنت تعرضهم لظلم شديد وتفرقه بينهم وبين طلاب الثانوية المصرية، بالرغم من صعوبة المناهج السعودية بعد التطوير، وأنها مقتبسة من مناهج عالمية، وبالرغم من اجتيازهم اختبار القدرات الذى يقيس مستوى ذكاء الطالب وليس له أى مرجع أو كتاب للمذاكرة.

وأكد أن الوزير وقع على المذكرة وحولها لرئيس قطاع التعليم العام الدكتورة مايسة فاضل للبحث والدراسة واتخاذ اللازم، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة وأنه سيخاطب وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشأنهم.

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