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"الأوقاف": مصر ستنتصر لأنها قلب العروبة والإسلام.. والتصويت على الدستور "واجب وطني"

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"الأوقاف": مصر ستنتصر لأنها قلب العروبة والإسلام.. والتصويت على الدستور "واجب وطني" "الأوقاف": مصر ستنتصر لأنها قلب العروبة والإسلام.. والتصويت على الدستور "واجب وطني"

كتب : محمد شريف منذ 11 دقيقة

أكد محمد مختار، وزير الأوقاف، أن الوزارة بكامل قوتها تتحدى الإرهاب والعنف الذي يحدث في المجتمع.

وقال الوزير، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن الوزارة عقدت مؤتمرًا لـ"وعاظ الأزهر" بجوار مظاهرة لطلاب الإخوان، للتأكيد أن المظاهرات الإرهابية لن تكسر مؤسسة الأزهر.

وأشار مختار إلى أن الأوقاف تبسط سيطرتها على الدولة، وترسل عشرات القوافل إلى شمال وجنوب سيناء، لنعرف الجميع بحقيقة الدين، ونعمل على إزالة الفتاوى المحرضة على الدين.

وتابع وزير الأوقاف أن "الاستفتاء على الدستور واجب وطني ويحقق مقاصد الشريعة الإسلامية".

واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن هناك مؤامرة أمريكية تهدف لإسقاط الجيش المصري ويدعمها عملاء من الداخل، ولكن ستنتصر لأنها القلب النابض للعروبة والإسلام.

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