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الاتصالات:تحديث بيانات المغتربين وإتاحة الاستعلام عن المقر الانتخابى

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الاتصالات:تحديث بيانات المغتربين وإتاحة الاستعلام عن المقر الانتخابى الاتصالات:تحديث بيانات المغتربين وإتاحة الاستعلام عن المقر الانتخابى

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه فى إطار استعدادات واللجنة العليا للانتخابات لتنظيم عملية استفتاء المغتربين بالمحافظات على الدستور يومى 14 و15 يناير الجارى باللجان المخصصة لهم على مستوى محافظات الجمهورية، فقد تم صباح اليوم الجمعة، تحديث قواعد البيانات الخاصة بالناخبين بتلك اللجان، مما تطلب تعليق خدمة الاستعلام عن مقار اللجان، سواء من خلال خدمة الدليل 140 التابعة للشركة المصرية للاتصالات، أو خدمة 5151 لشركات المحمول لفترة مؤقتة من صباح اليوم، وتم الانتهاء من عمليات التحديث وإعادة الخدمة للعمل لكفاءة خدمات الاستعلام بكفاءة تامة ظهر اليوم.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات على انتظام خدمة الاستعلام عن المقر الانتخابى ظهر اليوم، مشيرة إلى أن دليل 140 يتلقى ما يقرب من ١٣٠ ألف مكالمة فى اليوم فى هذه الخدمة.

كما تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن الدستور المصرى ومواده وإمكانية الاستماع إلى تعليق على تلك المواد من قبل أحد أعضاء لجنة الخمسين، وذلك من خلال الاتصال برقم 141 من أى تليفون أرضى أو الاتصال بالرقم 14141 من أى محمول.

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