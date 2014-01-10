أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأمن يفرق مسيرتين للجماعة بالإسكندرية.. ويلقى القبض على 15 إخوانيا

Google+ Print
الأمن يفرق مسيرتين للجماعة بالإسكندرية.. ويلقى القبض على 15 إخوانيا الأمن يفرق مسيرتين للجماعة بالإسكندرية.. ويلقى القبض على 15 إخوانيا

قامت قوات الأمن بالإسكندرية، عقب صلاة الجمعة، بتفريق مسيرتين لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقتى سيدى بشر والعصافرة شرق المحافظة، وذلك ضمن دعوات الجماعة للتظاهر اليوم للدعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الذى من المقرر له أن ينعقد يومى 14 و15 يناير الجارى.

وقامت قوات الأمن بتفريق عناصر الإخوان بعد انطلاقهم بمسيراتهم بمنطقتى سيدى بشر والعصافرة، وذلك من خلال إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المسيرة لتفريقها ومتابعة الحالة الأمنية.

فيما أدى ذلك إلى حدوث حالة من الكر والفر بين قوات الأمن وأعضاء جماعة الإخوان، للسيطرة على الوضع الأمنى بالمنطقة.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 15 إخوانيا تواجدوا بمحيط التظاهرات.

للمزيد من أخبار المحافظات

مأمور طوخ ينفى وجود قنبلة على الطريق السريع.. وبطء الحركة لصيانة كوبرى

"تعليم السويس": الجيش والشرطة سيتسلمون المقرات الانتخابية الأحد القادم

القوات المسلحة تتسلم مقرات اللجان استعدادا للاستفتاء بالمنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365