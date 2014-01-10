الأمن يفرق مسيرتين للجماعة بالإسكندرية.. ويلقى القبض على 15 إخوانيا

قامت قوات الأمن بالإسكندرية، عقب صلاة الجمعة، بتفريق مسيرتين لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقتى سيدى بشر والعصافرة شرق المحافظة، وذلك ضمن دعوات الجماعة للتظاهر اليوم للدعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الذى من المقرر له أن ينعقد يومى 14 و15 يناير الجارى.

وقامت قوات الأمن بتفريق عناصر الإخوان بعد انطلاقهم بمسيراتهم بمنطقتى سيدى بشر والعصافرة، وذلك من خلال إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المسيرة لتفريقها ومتابعة الحالة الأمنية.

فيما أدى ذلك إلى حدوث حالة من الكر والفر بين قوات الأمن وأعضاء جماعة الإخوان، للسيطرة على الوضع الأمنى بالمنطقة.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 15 إخوانيا تواجدوا بمحيط التظاهرات.

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