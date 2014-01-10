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سفير السعودية فى لبنان: نتوقع أن نتسلم جثة الماجد اليوم

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سفير السعودية فى لبنان: نتوقع أن نتسلم جثة الماجد اليوم سفير السعودية فى لبنان: نتوقع أن نتسلم جثة الماجد اليوم

أعلن السفير السعودى لدى لبنان، على عواض عسيرى، أنه "يتوقع أن تسلم السلطات اللبنانية اليوم السفارة جثمان مواطنها ماجد الماجد" أمير كتائب عبد الله عزام.

وأوضح عسيرى فى تصريح صحفى اليوم أن "النيابة العامة اللبنانية أبلغت السفارة بانتهاء اللجنة الطبية من عملها فى تشريح الجثة، وأنه تبين لها أن الوفاة حصلت لأسباب طبيعية"، مؤكدا أن "السفارة مستعدة للقيام بالإجراءات اللازمة لنقله فى أسرع وقت ممكن إلى الرياض".

يذكر أن الماجد الموضوع على قائمة الإرهابيين السعودية قد ألقت مخابرات الجيش اللبنانى القبض عليه، وهو فى حالة صحية سيئة جراء إصابته بالفشل الكلوى، وقد توفى خلال فترة احتجازه لدى السلطات اللبنانية التى لم تتمكن من استجوابه.

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