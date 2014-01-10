"ديلى ميل": الأفوكادو الحل السحرى للحد من الشعور بالجوع

الأفوكادو أحد أكثر الأطعمة الصحية على الإطلاق، وتم اختياره مؤخراً ضمن أكثر خمسة أطعمة صحية على مستوى العالم، وذلك بفضل قيمته الغذائية العالية واحتوائه على قدر الكبير من الفيتامينات والمعادن، مثل حمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين بـ 6 وعنصر النحاس، وكما يحتوى على قدر كبير من الألياف، والمثير أنه اُختلف فى تصنيفه سواء كان من الفاكهة أو الخضراوات، فعلى الرغم من أنه يعد أنواع الفاكهة فى علم النباتات، ولكنه داخل المطبخ يستخدم مع الخضراوات لتحضير السلطة.

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة لوما ليندا الأمريكية أن الأفوكادوا يعد من الأطعمة الفعالة للغاية للحد من آلام الجوع وتقليل كميات الأطعمة التى يتم تناولها بين الوجبات الغذائية، مؤكدة أن تناول نصف ثمرة أفوكادو عقب الغذاء يحد كثيراً من اللجوء لتناول أطعمة السناكس حتى موعد وجبة العشاء.

وأضافت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو مع وجبة الغذاء تقل رغبتهم نحو تناول أى أطعمة حتى موعد العشاء بنسبة 40%، حيث يشعرون بالامتلاء والشبع الشديد لمدة 3 ساعات كاملة عقب الغذاء، لافتة أنه على الرغم من مساهمة هذه الثمرة فى زيادة السعرات الحرارية وكمية الكربوهيدرات التى يتم تناولها إلا أن مستويات السكر بالدم لا ترتفع.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية " Nutrition "، وكما نشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع من شهر يناير الجارى.

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