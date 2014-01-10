تواجد مكثف لقوات مكافحة الشغب بميدانى الأربعين والخضر بالسويس

كثفت قوات الأمن من تواجدها بالميادين والشوارع الرئيسية بالسويس، وذلك لمنع وصول أى مسيرات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد مصدر أمنى اليوم الجمعة، أن مدرعات الجيش والشرطة وقوات تابعة للجيش وقوات الأمن المركزى تتواجد حاليا بميدانى الخضر والأربعين وشارع الجيش، مدعمة بقوات مكافحة الشغب.

وأوضح المصدر أن هناك تعليمات أمنية مشددة بمنع تواجد أى مظاهرات، أو مسيرات اليوم الجمعة بالسويس، خاصة بعد أحداث الأمس والتى حاولت خلالها عناصر الإخوان التعدى على قوات الشرطة والمواطنين بميدان الأربعين.

من جهة أخرى، دعا ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى بالسويس فى بيان له، إلى الخروج بمسيرات تتحرك من عدة مساجد بالسويس عقب صلاة الجمعة وتتجمع فى الميادين المختلقة بالمحافظة.

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