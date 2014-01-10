توقعات بتجاوز عدد الأجهزة المباعة بنظام أندرويد 1.069 مليار

يبحث مستخدمى الهواتف الذكية عن كل ما هو جديد دائما فى عالم الهواتف المحمولة، حيث أصبحت الهواتف الذكية تشكل ضرورة من ضروريات الحياة اليومية التى لا يمكن الاستغناء عنها، والتى تنوعت استخداماتها من إجراء المكالمات وكتابة الرسائل إلى سماع الموسيقى والإبحار فى عالم الإنترنت وتصوير أحلى اللقطات، وتلك الاستخدامات تتنوع بتنوع احتياجات المستخدمين، والتى تحاول شركات الهواتف الذكية التكيف بصورة مستمرة لتلبيتها.

قالت شركة سونى موبايل، إن نظام تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد" أثبت سيطرته على السوق فى الربع الأول من عام 2013، لما له العديد من المميزات التى تهم كل مستخدم للهواتف الذكية، ومنها إمكانية تثبيت البرامج لاسلكيا، وتشغيل المواقع التى تستخدم الفلاش، وإمكانية تسجيل فيديو لكل ما يحدث على شاشه جهازك من نشاطات.

وذكرت الشركة عن تقرير للمؤسسة البحثية "جارتنر" أن حصة نظام "أندرويد" الآن تقدر بـ81.9% كما جاء فى تقرير لشركة "آى دى سى" (IDC) العالمية للأبحاث، قدرت فيه أيضًا وصول عدد شحنات الهواتف الذكية العاملة بنظام "أندرويد" على الصعيد العالمى إلى 211.5 مليون وحدة.

وأشارت المؤسسة البحثية إلى أن أندرويد سيبقى مسيطراً على سوق أنظمة التشغيل فى جميع الأجهزة الإلكترونية حتى عام 2017 على أقل تقدير، وأن يتجاوز عدد الأجهزة المباعة والعاملة بالنظام الذى تطوره جوجل عدد 1.069 مليار جهاز بنهاية العام المقبل.

وأظهرت الأرقام التقديرية الصادرة عن شركة الأبحاث IDC أن نظام أندرويد الذى يستخدمه مصنعو هواتف كثيرون، إن حصة أندرويد بلغت 75% خلال الربع الأول من 2013.

وأكدت سونى موبايل إنها عملت على تقديم هواتف ذكية تتميز بنظام تشغيل "الأندرويد" ذات تقنيات متطورة منها Xperia™ Z Ultra المقاوم للماء، وهاتفXperia ZR الذى يتميز بكاميرا سريعة الالتقاط بدقة 13 ميجابكسل، والتى يمكنها التقاط الصور فى غمضة عين وفى ظروف الإضاءة الصعبة بفضل مستشعر Exmor.

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