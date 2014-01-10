إحالة 3 صيادلة فى المغرب للمحاكمة بتهمة "إهانة وزير الصحة"

أحالت النيابة العامة المغربية، يوم الخميس، ثلاثة صيادلة، إلى المحاكمة، بتهمة "إهانة" وزير الصحة الحسين الوردى، وقال بيان لوكيل الملك النائب العام لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الخميس، حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، "إنه على إثر الأحداث التى شهدها مقر البرلمان قررت النيابة العامة متابعة ثلاثة صيادلة من أجل الإهانة"، ووفقا للقانون المغربى، فإن الصيادلة الثلاثة ستتم متابعتهم قضائيا، دون أن يكونوا رهن الحبس الاحتياطى.

وأضاف البيان أنه تم تحديد جلسة 28 يناير لمحاكمة الصيادلة الثلاثة كان وزير الصحة المغربى، قد تعرض لهجوم لفظى، يوم الأربعاء، من قبل ثلاث صيادلة تمكنوا من التسلل لمقر البرلمان، حيث انعقدت إحدى لجانه، لمناقشة قانون يتعلق بحل مجلسين محليين للصيادلة المغاربة.

وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفى، فى مؤتمر صحفى، أمس الخميس، إن "الاعتداء" الذى قام به صيادلة على وزير الصحة بمقر البرلمان، "يعد مساسا بالحكومة المغربية وبالبرلمان المغربى".

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