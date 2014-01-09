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طرح بخاخة جديدة لعلاج حساسية الصدر داخل بريطانيا

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طرح بخاخة جديدة لعلاج حساسية الصدر داخل بريطانيا طرح بخاخة جديدة لعلاج حساسية الصدر داخل بريطانيا

صدقت بريطانيا يوم أمس، الأربعاء، على طرح دواء جديد لعلاج مرض الربو أو حساسية الصدر، وهو يوجد فى صورة بخاخة للاستنشاق تستخدم مرة واحدة يومياً، لتساهم فى تخفيف أعراض المرض، وذلك حسبما نشر مؤخراً على صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأكدت التقارير أن هذه البخاخة أسهل فى الاستخدام مقارنة بالأدوية الأخرى المتوفرة حالياً، وكما أنها تعد أول بخاخة تستخدم مرة واحدة يومياً لعلاج مرض الربو، بينما تستخدم البخاخات الأخرى أكثر من مرة فى اليوم للسيطرة على أعراض المرض الالتهابى، والذى يتسبب فى ضيق المجارى الهوائية، ويصيب أكثر من 5 ملايين شخص فى بريطانيا، مسبباً لهم نوبات خطيرة أحياناً، وقد تصبح قاتلة.

وتعرف البخاخة الجديدة باسم "Relvar Ellipta"، وتحتوى على المادة الفعالة فلوتيكازون "fluticasone furoate" أحد المواد الكورتيزونية ومادة فيلانتيرول "vilanterol" أحد منشطات مستقبلات البيتا-2، وتوجد فى صورة بودرة للاستنشاق عن طريق الفم، ويتراوح سعرها ما بين 28 و39 جنيها إسترلينيا.

والمثير للغاية أن هذا العلاج الجديد يمكن أن يستخدم بواسطة مرضى الانسداد الشعبى الهوائى المزمن "COPD"، وهو ما يوفر خياراً علاجياً جديداً لملايين المصابين بهذا المرض المزمن.

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