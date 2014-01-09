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"القضاء الأعلى"يعلن نتائج تظلمات المستبعدين من النيابة العامة خلال أيام

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"القضاء الأعلى"يعلن نتائج تظلمات المستبعدين من النيابة العامة خلال أيام "القضاء الأعلى"يعلن نتائج تظلمات المستبعدين من النيابة العامة خلال أيام

قال مصدر قضائى، إن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، أغلق باب تلقى تظلمات خريجى كليات الحقوق دفعتى 2010 – 2011 المستبعدين من نتائج اختيار معاونى النيابة العامة الجدد، التى أعلنت فى أواخر شهر نوفمبر الماضى.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المجلس سيبدأ فى فحص تلك التظلمات خلال الأيام القادمة، للنظر فى الأسباب المقدمة من خريجى الحقوق المستبعدين ومضاهاتها بحيثيات استبعادهم من كشوف معاونى النيابة العامة، على أن يتم تطبيق المعايير الجديدة المخصصة للاختيار عليهم جميعاً، ومن ثم إصدار قرار بشأنهم.

كان المجلس الأعلى للقضاء قد استبعد فى قراره الصادر بتاريخ 18 نوفمبر الجارى، 188 خريجا من كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة، ممن اعتمدهم الرئيس السابق محمد مرسى، فى كشوف النيابة قبل ثورة 30 يونيو، ليتم تعيينهم معاونى نيابة عامة من الحاصلين على تقدير جيد جداً دفعة 2010، وباقى هذه الدفعة الحاصلين على تقدير جيد، والحاصلين على تقديرات جيد جداً وامتياز دفعة 2011، وكان مرسى قد اعتمد هذه الكشوف بتاريخ 24 يونيو الماضى قبل أيام من عزله.

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