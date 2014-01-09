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الجميل: موقف الكتائب اللبنانية من الحكومة سيكون موحدا مع 14 آذار

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الجميل: موقف الكتائب اللبنانية من الحكومة سيكون موحدا مع 14 آذار الجميل: موقف الكتائب اللبنانية من الحكومة سيكون موحدا مع 14 آذار

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل أن موقف حزبه سيكون موحدا وجامعا مع قوى 14 آذار فيما يخص تشكيل حكومة سياسية جامعة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.

وشكك الجميل فيما تردد بشأن وجود طلب أمريكى وجه للرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان بضرورة مشاركة "حزب الله" فى ، مستبعدا أن "يصدر شىء من السفارة الأمريكية فى هذا الإطار".

وقال: "ربما الأمريكيون يشجعون تشكيل الحكومة لكننى لا أعتبر أبدا أنه من تقاليد الحكومة الأمريكية إعطاء توجيهات فى مثل هذا الاتجاه"، كما استبعد أن ترفض الحكومة الأمريكية التعاون مع حكومة يتمثل فيها "حزب الله"، قائلا: "الحكومة والسفارة الأمريكيتان لم تقاطعا حكومة تمثل فيها "حزب الله".

وشدد الجميل فى تصريح لصحيفة النهار اللبنانية نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس على أن حزب الكتائب لن يرضى بأن يتضمن البيان الوزارى للحكومة ما يمس السيادة الوطنية.

وأضاف أن موقفنا معروف فى هذا السياق، فنحن نرفض الإقرار بكل ما من شأنه المساس بسيادة البلد من السلاح غير الشرعى إلى المربعات الأمنية".

وتابع قائلا: "نحن ككتائب لا نتوقف عند شكل الحكومة، ما يهمنا هو بيانها الوزارى وقدرتها على تطبيق هذا البرنامج أكثر من التوقف عند الأرقام التى تطرح بشكل لا يوفى الغرض المطلوب فى تحقيق المصالح الوطنية".

وقال رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل إن "الاتصالات متواصلة مع حلفائنا فى تيار المستقبل والقوات اللبنانية وكذلك الأمر مع الرئيس ميشال سليمان، فنحن منذ البداية طالبنا بالإسراع فى تشكيل حكومة وفضلنا أن تكون جامعة وسياسية، إلا أن موقفنا من الحكومة سيكون جامعا وبالتفاهم مع قوى 14 آذار لتحقيق هدف تشكليها".

وعن بحث قوى 8 آذار صيغة 8- 8 -8 مع الكتائب، أكد الجميل أن "قوى 8 آذار لم تتصل بنا ولم تبحث معنا فى صيغة الحكومة إلا أن التواصل مستمر معهم بطريقة غير مباشرة، وحتى الآن لم نبلغ بأى شىء جدى فى هذا الخصوص".

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