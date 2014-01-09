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الأبنودي يدعو المصريين للموافقة على الدستور بـ"قصيدة جديدة"

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الأبنودي يدعو المصريين للموافقة على الدستور بـ"قصيدة جديدة" الأبنودي يدعو المصريين للموافقة على الدستور بـ"قصيدة جديدة"

كتب : محمد شريف الخميس 09-01-2014 20:44

أذاعت قناة "CBC 2" قصيدة جديدة للشاعر عبدالرحمن الأبنودي، تحتوي على معان كبيرة للتصويت على الدستور بـ"نعم".

وأوضح الأبنودي خلال القصيدة أن كلمة "نعم" في الدستور تعني العبور الثاني لمصر بعد عبور خط بارليف عام 73.

ووصف الشاعر التصويت بكلمة "نعم" بأنه يعني نعم لخير ، نعم للعبور، نعم للاستقرار والحياة الجديدة في مصر الجديدة.

واعتبر الأبنودي كلمة "نعم" بأنها نعم لرئيس مصر الجديد القادر على تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو ملمحًا إلى الفريق أول عبدالفتاح .

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